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Главная Авто Пять самых мощных 4-цилиндровых двигателей авто

Пять самых мощных 4-цилиндровых двигателей авто

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 15:45
ТОП-5 четырехцилиндровых двигателей авто, которые удивляют своей мощностью
Двухлитровый турбодвигатель Mercedes. Фото: drive.com.au

Стремление автопроизводителей улучшить топливную экономичность и повысить динамику привело к появлению высокоэффективных турбированных 4-цилиндровых двигателей. Современные технологии позволяют извлекать из рабочего объема 2 л мощность, которая раньше была доступна только 3-литровым атмосферным V6. Такие моторы не только обеспечивают автомобилям превосходные скоростные характеристики, но и потребляют значительно меньше топлива. Специалисты составили список самых ярких силовых агрегатов этого класса, которые легко конкурируют с классическими 6-цилиндровыми гигантами.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Надежные пикапы

Среднеразмерный пикап Toyota Tacoma оснащается 2,4-литровым 4-цилиндровым турбомотором мощностью 278 л.с. Этот плавный и мощный двигатель работает в паре с 6-ступенчатой механической или 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Версия с автоматической трансмиссией обеспечивает разгон до 100 км/ч за 7 с. Полноприводный автомобиль расходует в городском цикле около 13 л/100 км, а на шоссе этот показатель снижается до 10,2 л/100 км.

Полноразмерный Chevrolet Silverado 1500 предлагает покупателям большой 2,7-литровый турбированный двигатель TurboMax мощностью 310 л.с. Этот силовой агрегат успешно конкурирует с двигателями V6 от основных конкурентов на рынке США. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и позволяет тяжелому рамному пикапу разгоняться до 100 км/ч за 7 с. Средний расход топлива для этой конфигурации составляет 13 л/100 км в городе и 11,2 л/100 км при движении по трассе.

Спортивные лидеры

Культовый японский хэтчбек Honda Civic Type R оснащен высокофорсированным 2-литровым двигателем мощностью 315 л.с. Этот агрегат развивает невероятные 157,5 л.с. на один литр рабочего объема. Работая исключительно с 6-ступенчатой механической коробкой передач, автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 4,9 с. Расход бензина составляет около 10,7 л/100 км в городе и 8,4 л/100 км на загородном шоссе.

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Абсолютный рекордсмен

Самым мощным серийным 4-цилиндровым двигателем объемом 2 л на сегодня является агрегат под капотом спортивного седана Mercedes-AMG CLA 45 S Final Edition. Этот шедевр инженерной мысли собирается вручную одним мастером в Германии и развивает колоссальные 416 л.с.

Работая в тандеме с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом, автомобиль разгоняется до 100 км/ч за невероятные 3,7 с. Такой показатель ставит его на один уровень со многими современными суперкарами. При этом расход топлива в загородном цикле держится в пределах вполне разумных 8,4 л/100 км.

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авто автомобиль Мотор Honda двигатель Audi Toyota Mercedes AMG Chevrolet
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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