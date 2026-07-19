ТОП-5 чотирициліндрових двигунів авто, які дивують своєю потужністю

Дволітровий турбодвигун Mercedes. Фото: drive.com.au

Прагнення автовиробників покращити паливну економічність та підвищити динаміку призвело до появи високоефективних турбованих 4-циліндрових двигунів. Сучасні технології дозволяють знімати з робочого об'єму 2 л потужність, яка раніше була доступна лише 3-літровим атмосферним V6. Такі мотори не лише забезпечують автомобілям чудові швидкісні характеристики, а й споживають значно менше пального. Спеціалісти склали перелік найяскравіших силових агрегатів цього класу, які легко конкурують з класичними 6-циліндровими гігантами.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Надійні пікапи

Середньорозмірний пікап Toyota Tacoma оснащується 2,4-літровим 4-циліндровим турбомотором потужністю 278 к.с. Цей плавний та потужний двигун працює в парі з 6-ступеневою механічною або 8-ступеневою автоматичною коробкою передач. Версія з автоматичною трансмісією забезпечує розгін до 100 км/год за 7 с. Повнопривідний автомобіль витрачає в міському циклі близько 13 л/100 км, а на шосе показник знижується до 10,2 л/100 км.

Повнорозмірний Chevrolet Silverado 1500 пропонує покупцям великий 2,7-літровий турбований двигун TurboMax потужністю 310 к.с. Цей силовий агрегат успішно конкурує з моторами V6 від основних суперників на ринку США. Він працює разом з 8-ступеневим автоматом і дозволяє важкому рамному пікапу розганятися до 100 км/год за 7 с. Середня витрата пального для цієї конфігурації становить 13 л/100 км у місті та 11,2 л/100 км під час руху трасою.

Спортивні лідери

Культовий японський хетчбек Honda Civic Type R використовує високофорсований 2-літровий двигун потужністю 315 к.с. Цей агрегат видає неймовірні 157,5 к.с. на один літр робочого об'єму. Працюючи виключно з 6-ступеневою механічною трансмісією, автомобіль досягає позначки 100 км/год за 4,9 с. Витрата бензину становить близько 10,7/100 км у місті та 8,4 л/100 км на заміському шосе.

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Німецький преміальний седан Audi S3 отримав під капот 2-літровий турбомотор сімейства TFSI потужністю 328 к.с. Завдяки системі повного приводу та 7-ступеневому роботу з подвійним зчепленням машина вистрілює до 100 км/год за 4,2 с. Окрім видатної динаміки, седан вражає економічністю, споживаючи лише 7,6 л/100 км під час поїздок за містом.

Абсолютний рекордсмен

Найпотужнішим серійним 4-циліндровим двигуном об'ємом 2 л на сьогодні є агрегат під капотом спортивного седана Mercedes-AMG CLA 45 S Final Edition. Цей шедевр інженерної думки збирається вручну одним майстром у Німеччині та видає колосальні 416 к.с.

Працюючи в тандемі з 8-ступеневою роботизованою коробкою передач та повним приводом, автомобіль прискорюється до 100 км/год за неймовірні 3,7 с. Такий показник ставить його на один рівень з багатьма сучасними суперкарами. При цьому паливна економічність у заміському циклі тримається в межах цілком розумних 8,4 л/100 км.

Раніше Новини.LIVE писали, чи безпроблемні двигуни Mazda 2.0 та 2.5 Skyactiv. На це питання відповідає досвідчений механік.

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