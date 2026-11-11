Самые надежные японские автомобили с пробегом за последние 15 лет

Lexus ES 350 2017 года. Фото: hendrickhonda.com

Аналитики американского агентства JD Power провели исследование вторичного рынка и назвали самые надежные японские автомобили 2011–2020 годов выпуска. Все позиции в списке заняли модели концерна Toyota, в частности бренд Lexus, который является его премиальным подразделением. Главным секретом успеха оказались удачные силовые агрегаты, которые компания годами устанавливала на различные кузова.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Top Speed.

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Представительские седаны

Абсолютным лидером рейтинга с результатом 89 баллов из 100 стал флагманский седан Lexus LS 460 (2011). Машина оснащена 4,6-литровым двигателем V8 серии 1UR-FSE мощностью до 380 л.с. в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Двойная система впрыска D-4S сводит к минимуму нагар на клапанах и обеспечивает огромный ресурс блока цилиндров.

Аналогичный высокий результат в 89 баллов получил седан Lexus ES 350 (2017). Модель считается образцом надежности благодаря атмосферному 3,5-литровому двигателю V6 2GR-FE. В версии 2017 года инженеры полностью устранили проблемы с резиновыми трубками радиатора, сделав автомобиль безотказным даже после 300 000 км пробега.

Спортивный Lexus IS 250 (2011) набрал 88 баллов благодаря 2,5-литровому двигателю V6 4GR-FSE мощностью 208 л.с. Умеренная мощность силового агрегата положительно сказывается на сроке службы двигателя и коробки передач.

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Седан Toyota Camry (2014) набрал 88 баллов, подтвердив статус одного из самых безотказных автомобилей на рынке. Версии седьмого поколения комплектовались двигателем 2GR-FE или 2,5-литровым 4-цилиндровым 2AR-FE с простым цепным ГРМ. 6-ступенчатая автоматическая коробка передач при своевременной замене масла выдерживает пробеги, сопоставимые с ресурсом двигателя.

Спортивное купе Scion FR-S (2014) получило 88 баллов. Автомобиль оснащался 2-литровым оппозитным двигателем 4U-GSE мощностью 200 л.с., разработанным совместно с компанией Subaru. Использование фирменной системы впрыска D-4S помогло устранить риски детонации при динамичной езде.

Полноразмерный седан Toyota Avalon (2011) набрал 87 баллов. Финальная версия третьего поколения получила надежный 3,5-литровый двигатель 2GR-FE и обновленное программное обеспечение трансмиссии.

Седан Lexus GS 350 демонстрирует стабильность в двух поколениях подряд. Версии 2011 и 2013 годов выпуска получили по 87 баллов благодаря двигателю 2GR-FSE с прямым впрыском топлива. В поколении 2013 года производитель переработал систему охлаждения и установил модернизированные фазорегуляторы VVT-i.

Премиальные кроссоверы

Lexus RX 350 также дважды попал в список самых надёжных автомобилей. Модель 2011 года выпуска с результатом 87 баллов стала последней с атмосферным V6 2GR-FE без сложного прямого впрыска. Простая система делает автомобиль неприхотливым к топливу, а надёжная муфта полного привода редко выходит из строя.

Более современный Lexus RX 350 (2020) получил аналогичные 87 баллов за высокую топливную экономичность и долговечность. Под капотом работает усовершенствованный двигатель 2GR-FKS, способный переходить на цикл Аткинсона при малых нагрузках, в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее Новини.LIVE представляли рейтинг японских автомобилей с самыми надежными моторами. Многие двигатели от известных брендов способны демонстрировать рекордные показатели пробега, значительно превосходящие стандарты среднего срока службы.

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