Найнадійніші японські автомобілі з пробігом за останні 15 років

Lexus ES 350 2017 року. Фото: hendrickhonda.com

Аналітики американського агентства JD Power дослідили ринок вживаного транспорту та назвали надійні японські автомобілі випуску 2011–2020 років. Усі позиції у списку вибороли моделі концерну Toyota, зокрема бренд Lexus, який є його преміальним підрозділом. Головним секретом успіху виявилися вдалі силові агрегати, які компанія роками встановлювала на різні кузови.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Top Speed.

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Представницькі седани

Абсолютним лідером рейтингу з результатом 89 балів зі 100 став флагманський седан Lexus LS 460 (2011). Машина оснащується 4,6-літровим мотором V8 серії 1UR-FSE потужністю до 380 к.с. у парі з 8-ступеневою автоматичною трансмісією. Подвійна система вприскування D-4S мінімізує нагар на клапанах та забезпечує величезний ресурс блоку циліндрів.

Аналогічний високий результат у 89 балів отримав седан Lexus ES 350 (2017). Модель вважається зразком надійності завдяки атмосферному 3,5-літровому мотору V6 2GR-FE. У версії 2017 року інженери повністю усунули проблеми з гумовими трубками радіатора, зробивши автомобіль безпроблемним навіть після 300 000 км пробігу.

Спортивний Lexus IS 250 (2011) здобув 88 балів завдяки 2,5-літровому мотору V6 4GR-FSE на 208 к.с. Помірний рівень віддачі силового агрегату позитивно впливає на тривалість служби двигуна та коробки передач.

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Популярні моделі

Седан Toyota Camry (2014) здобув 88 балів, підтвердивши статус одного з найменш проблемних авто на ринку. Версії сьомого покоління комплектувалися мотором 2GR-FE або 2,5-літровим 4-циліндровим 2AR-FE з простим ланцюгом ГРМ. 6-ступенева автоматична трансмісія при вчасній заміні мастила витримує пробіги, співмірні з ресурсом мотора.

Спортивне купе Scion FR-S (2014) отримало 88 балів. Автомобіль оснащувався 2-літровим опозитним мотором 4U-GSE на 200 к.с., розробленим спільно з компанією Subaru. Використання фірмового вприскування D-4S допомогло усунути ризики детонації при динамічній їзді.

Повнорозмірний седан Toyota Avalon (2011) набрав 87 балів. Фінальна версія третього покоління отримала надійний 3,5-літровий мотор 2GR-FE та оновлене програмне забезпечення трансмісії.

Седан Lexus GS 350 демонструє стабільність у двох поколіннях поспіль. Версії 2011 та 2013 років випуску отримали по 87 балів завдяки мотору 2GR-FSE з прямим уприскуванням пального. У генерації 2013 року виробник переробив систему охолодження та встановив модернізовані фазорегулятори VVT-i.

Преміальні кросовери

Lexus RX 350 також двічі потрапив до списку найнадійніших машин. Модель 2011 року випуску з результатом 87 балів стала останньою з атмосферним V6 2GR-FE без складного прямого вприскування. Проста система робить авто невибагливим до пального, а надійна муфта повного приводу рідко ламається.

Сучасніший Lexus RX 350 (2020) отримав аналогічні 87 балів за високу паливну економічність і довговічність. Під капотом працює вдосконалений мотор 2GR-FKS, здатний переходити на цикл Аткінсона при малих навантаженнях, у поєднанні з 8-ступеневою автоматичною коробкою передач.

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