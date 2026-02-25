Рейтинг самых дешевых новых авто с механикой в Украине в 2026 году

Рычаг механической трансмиссии в современном автомобиле. Коллаж: Новини.LIVE

Несмотря на стремительную автоматизацию и электрификацию автомобили с ручным переключением передач сохраняют свою долю на украинском рынке. Выбор таких моделей становится все меньше, однако они остаются самым выгодным решением для экономных покупателей.

Технические преимущества

Традиционная трансмиссия обеспечивает водителю ощущение контроля над поведением транспортного средства в различных дорожных условиях. Кроме эмоциональной составляющей, такая конструкция привлекает меньшей стоимостью при покупке и простоте сервисного обслуживания.

Современные автоматизированные системы становятся сложнее, что повышает конечную цену продукта для потребителя. Механический узел остается надежным инструментом для тех, кто стремится максимально эффективно использовать бюджет и избегать дорогостоящего ремонта сложных электронных компонентов.

Самые дешевые новые авто с механикой

Chery Tiggo 2 Pro: от 598 900 грн, двигатель 1,5 л (109 л.с.) Fiat Panda: от 620 000 грн, двигатель 1 л Hybrid (70 л.с.) Citroen C-Elysee: от 672 800 грн, двигатель 1,6 л (115 л.с.) Hyundai i10: от 685 000 грн, двигатель 1 л (67 л.с.) Jetour X50: от 690 000 грн, двигатель 1,5 л (113 л.с.) Renault Taliant: от 709 800 грн, двигатель 1 л (100 л.с.) Chery Tiggo 4: от 723 900 грн, двигатель 1,5 л (113 л.с.) Skoda Fabia: от 740 000 грн, двигатель 1 л (80 л.с.) Citroen C3: от 743 000 грн, двигатель 1,2 л (100 л.с.) Renault Kardian: от 794 000 грн, двигатель 1 л (100 л.с.) MG ZS: от 810 476 грн, двигатель 1,5 л (116 л.с.) Citroen C3 Aircross: от 840 000 грн, двигатель 1,2 л (100 л.с.) Hyundai Venue: от 844 000 грн, двигатель 1,6 л (123 л.с.)

Глобальная трансформация

Мировые тенденции указывают на постепенное исчезновение механики даже в сегменте спортивных моделей и бюджетных городских хэтчбеков. Внедрение гибридных установок и интеллектуальных систем безопасности требует использования автоматических коробок, которые лучше интегрируются с современными силовыми агрегатами.

Например, в прошлом году опрос в Великобритании показал, что только 28% покупателей рассматривают приобретение авто с МКПП, что заставляет производителей сокращать количество таких предложений. Некоторые бренды пытаются заменить физическое переключение цифровыми симуляторами, однако простая механика все еще имеет своих преданных сторонников среди украинцев.