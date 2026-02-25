Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Самые дешевые новые авто с механической коробкой передач в Украине

Самые дешевые новые авто с механической коробкой передач в Украине

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 17:40
Рейтинг самых дешевых новых авто с механикой в Украине в 2026 году
Рычаг механической трансмиссии в современном автомобиле. Коллаж: Новини.LIVE

Несмотря на стремительную автоматизацию и электрификацию автомобили с ручным переключением передач сохраняют свою долю на украинском рынке. Выбор таких моделей становится все меньше, однако они остаются самым выгодным решением для экономных покупателей.

Об этом написал AUTO.RIA.

Реклама
Читайте также:

Технические преимущества

Традиционная трансмиссия обеспечивает водителю ощущение контроля над поведением транспортного средства в различных дорожных условиях. Кроме эмоциональной составляющей, такая конструкция привлекает меньшей стоимостью при покупке и простоте сервисного обслуживания.

Современные автоматизированные системы становятся сложнее, что повышает конечную цену продукта для потребителя. Механический узел остается надежным инструментом для тех, кто стремится максимально эффективно использовать бюджет и избегать дорогостоящего ремонта сложных электронных компонентов.

Самые дешевые новые авто с механикой

  1. Chery Tiggo 2 Pro: от 598 900 грн, двигатель 1,5 л (109 л.с.)
  2. Fiat Panda: от 620 000 грн, двигатель 1 л Hybrid (70 л.с.)
  3. Citroen C-Elysee: от 672 800 грн, двигатель 1,6 л (115 л.с.)
  4. Hyundai i10: от 685 000 грн, двигатель 1 л (67 л.с.)
  5. Jetour X50: от 690 000 грн, двигатель 1,5 л (113 л.с.)
  6. Renault Taliant: от 709 800 грн, двигатель 1 л (100 л.с.)
  7. Chery Tiggo 4: от 723 900 грн, двигатель 1,5 л (113 л.с.)
  8. Skoda Fabia: от 740 000 грн, двигатель 1 л (80 л.с.)
  9. Citroen C3: от 743 000 грн, двигатель 1,2 л (100 л.с.)
  10. Renault Kardian: от 794 000 грн, двигатель 1 л (100 л.с.)
  11. MG ZS: от 810 476 грн, двигатель 1,5 л (116 л.с.)
  12. Citroen C3 Aircross: от 840 000 грн, двигатель 1,2 л (100 л.с.)
  13. Hyundai Venue: от 844 000 грн, двигатель 1,6 л (123 л.с.)

Также читайте:

Почему не стоит покупать подержанное авто с механической коробкой передач

Какая роботизированная коробка передач в авто лучше: сухая или мокрая

Глобальная трансформация

Мировые тенденции указывают на постепенное исчезновение механики даже в сегменте спортивных моделей и бюджетных городских хэтчбеков. Внедрение гибридных установок и интеллектуальных систем безопасности требует использования автоматических коробок, которые лучше интегрируются с современными силовыми агрегатами.

Например, в прошлом году опрос в Великобритании показал, что только 28% покупателей рассматривают приобретение авто с МКПП, что заставляет производителей сокращать количество таких предложений. Некоторые бренды пытаются заменить физическое переключение цифровыми симуляторами, однако простая механика все еще имеет своих преданных сторонников среди украинцев.

авто Украина цены автомобиль Renault продажа авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации