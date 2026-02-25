Відео
Найдешевші нові авто з механічною коробкою передач в Україні

Дата публікації: 25 лютого 2026 17:40
Рейтинг найдешевших нових авто з механікою в Україні у 2026 році
Важіль механічної трансмісії в сучасному автомобілі. Колаж: Новини.LIVE

Попри стрімку автоматизацію та електрифікацію автомобілі з ручним перемиканням передач зберігають свою частку на українському ринку. Вибір таких моделей стає дедалі меншим, проте вони залишаються найвигіднішим рішенням для заощадливих покупців.

Про це написав AUTO.RIA.

Технічні переваги

Традиційна трансмісія забезпечує водієві відчуття контролю над поведінкою транспортного засобу в різних дорожніх умовах. Окрім емоційного складника, така конструкція приваблює меншою вартістю під час купівлі та простотою в подальшому сервісному обслуговуванні.

Сучасні автоматизовані системи стають складнішими, що підвищує кінцеву ціну продукту для споживача. Механічний вузол залишається надійним інструментом для тих, хто прагне максимально ефективно використовувати бюджет та уникати дорогого ремонту складних електронних компонентів.

Найдешевші нові авто з механікою

  1. Chery Tiggo 2 Pro: від 598 900 грн, двигун 1,5 л (109 к.с.)
  2. Fiat Panda: від 620 000 грн, двигун 1 л Hybrid (70 к.с.)
  3. Citroen C-Elysee: від 672 800 грн, двигун 1,6 л (115 к.с.)
  4. Hyundai i10: від 685 000 грн, двигун 1 л (67 к.с.)
  5. Jetour X50: від 690 000 грн, двигун 1,5 л (113 к.с.)
  6. Renault Taliant: від 709 800 грн, двигун 1 л (100 к.с.)
  7. Chery Tiggo 4: від 723 900 грн, двигун 1,5 л (113 к.с.)
  8. Skoda Fabia: від 740 000 грн, двигун 1 л (80 к.с.)
  9. Citroen C3: від 743 000 грн, двигун 1,2 л (100 к.с.)
  10. Renault Kardian: від 794 000 грн, двигун 1 л (100 к.с.)
  11. MG ZS: від 810 476 грн, двигун 1,5 л (116 к.с.)
  12. Citroen C3 Aircross: від 840 000 грн, двигун 1,2 л (100 к.с.)
  13. Hyundai Venue: від 844 000 грн, двигун 1,6 л (123 к.с.)

Глобальна трансформація

Світові тенденції вказують на поступове зникнення механіки навіть у сегменті спортивних моделей та бюджетних міських хетчбеків. Впровадження гібридних установок та інтелектуальних систем безпеки вимагає використання автоматичних коробок, які краще інтегруються з сучасними силовими агрегатами.

Наприклад, торік опитування у Великій Британії показало, що лише 28% покупців розглядають придбання авто з МКПП, що змушує виробників скорочувати кількість таких пропозицій. Деякі бренди намагаються замінити фізичне перемикання цифровими симуляторами, проте проста механіка все ще має своїх відданих прихильників серед українців.

авто Україна ціни автомобіль Renault продаж авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
