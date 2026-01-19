Компактный кроссовер стал самой популярной моделью Toyota в Европе

Самая популярная Toyota в Европе — модель вас удивит
Компания Toyota Motor Europe установила рекорд продаж по итогам 2025 года, реализовав 1 229 038 автомобилей в Европе. Благодаря феноменальным результатам Toyota Yaris Cross бренд официально стал второй по популярности маркой на европейском рынке.
Об этом сообщил Moto.
Неожиданный лидер
Самым популярным автомобилем марки стал не классический седан или хэтчбек, а компактный кроссовер Yaris Cross. В течение года европейские водители приобрели более 200 000 единиц этой модели, что позволило ей опередить Corolla и обычный Yaris.
Ежедневно дилерские центры в Европе передавали владельцам в среднем 1002 новых кроссовера. На данный момент каждый шестой проданный автомобиль бренда на континенте приходится именно на эту модель.
Также читайте:
Гибридные кроссоверы Toyota уже имеют одно большое преимущество
Назван самый долговечный внедорожник Toyota
Секрет успеха
Высокий спрос объясняется доступной стоимостью и чрезвычайной топливной экономичностью гибридной системы. Базовая версия мощностью 116 л.с. во время сезонных распродаж стоит около 27 500 долларов.
Автомобиль потребляет всего 5,2 литра бензина на 100 км пробега в смешанном цикле. Покупателям также предлагают более мощный вариант на 130 л.с., при этом обе версии демонстрируют стабильную работу и комфортное управление.
Локальное производство
Несмотря на японские корни, модель является продуктом европейских заводов. Сборка автомобилей осуществляется во французском городе Валансьен. Двигатели и современные трансмиссии e-CVT выпускают на польских предприятиях. Такой уровень локализации обеспечивает 77% продаж именно электрифицированных версий в общем объеме реализации марки.
Читайте Новини.LIVE!