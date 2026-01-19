Компактный кроссовер стал самой популярной моделью Toyota в Европе

Toyota Yaris Cross 2025 года синего цвета. Фото: carmagazine.co.uk

Компания Toyota Motor Europe установила рекорд продаж по итогам 2025 года, реализовав 1 229 038 автомобилей в Европе. Благодаря феноменальным результатам Toyota Yaris Cross бренд официально стал второй по популярности маркой на европейском рынке.

Неожиданный лидер

Самым популярным автомобилем марки стал не классический седан или хэтчбек, а компактный кроссовер Yaris Cross. В течение года европейские водители приобрели более 200 000 единиц этой модели, что позволило ей опередить Corolla и обычный Yaris.

Ежедневно дилерские центры в Европе передавали владельцам в среднем 1002 новых кроссовера. На данный момент каждый шестой проданный автомобиль бренда на континенте приходится именно на эту модель.

Секрет успеха

Высокий спрос объясняется доступной стоимостью и чрезвычайной топливной экономичностью гибридной системы. Базовая версия мощностью 116 л.с. во время сезонных распродаж стоит около 27 500 долларов.

Автомобиль потребляет всего 5,2 литра бензина на 100 км пробега в смешанном цикле. Покупателям также предлагают более мощный вариант на 130 л.с., при этом обе версии демонстрируют стабильную работу и комфортное управление.

Локальное производство

Несмотря на японские корни, модель является продуктом европейских заводов. Сборка автомобилей осуществляется во французском городе Валансьен. Двигатели и современные трансмиссии e-CVT выпускают на польских предприятиях. Такой уровень локализации обеспечивает 77% продаж именно электрифицированных версий в общем объеме реализации марки.