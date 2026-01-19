Відео
Найпопулярніша Toyota в Європі — модель вас здивує

Дата публікації: 19 січня 2026 20:40
Компактний кросовер став найпопулярнішою моделлю Toyota в Європі
Toyota Yaris Cross 2025 року синього кольору. Фото: carmagazine.co.uk

Компанія Toyota Motor Europe встановила рекорд продажів за підсумками 2025 року, реалізувавши 1 229 038 автомобілів в Європі. Завдяки феноменальним результатам Toyota Yaris Cross бренд офіційно став другою за популярністю маркою на європейському ринку.

Про це повідомив Moto.

Несподіваний лідер

Найпопулярнішим автомобілем марки став не класичний седан чи хетчбек, а компактний кросовер Yaris Cross. Протягом року європейські водії придбали понад 200 000 одиниць цієї моделі, що дозволило їй випередити Corolla та звичайний Yaris.

Щодня дилерські центри в Європі передавали власникам у середньому 1002 нових кросовери. Наразі кожен шостий проданий автомобіль бренду на континенті припадає саме на цю модель.

Секрет успіху

Високий попит пояснюється доступною вартістю та надзвичайною паливною економічністю гібридної системи. Базова версія потужністю 116 к.с. під час сезонних розпродажів коштує близько 27 500 доларів.

Автомобіль споживає лише 5,2 літра бензину на 100 км пробігу в змішаному циклі. Покупцям також пропонують потужніший варіант на 130 к.с., при цьому обидві версії демонструють стабільну роботу та комфортне керування.

Локальне виробництво

Попри японське коріння, модель є продуктом європейських заводів. Складання автомобілів здійснюють у французькому місті Валансьєн. Двигуни та сучасні трансмісії e-CVT випускають на польських підприємствах. Такий рівень локалізації забезпечує 77% продажів саме електрифікованих версій у загальному обсязі реалізації марки.

авто Європа ціни автомобіль продаж авто гібрид Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
