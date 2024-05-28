Какими автомобилями 2024 года наиболее недовольны владельцы — рейтинг

Разочарованный водитель. Фото: hotcars.com

Чтобы получить высокую оценку удовлетворенности владельца автомобиля, производители должны просто выполнить все, что обещают. К сожалению, каждый год появляются модели, которые попадают в список самых больших разочарований.

Рейтинг недовольства в 2024 году составили эксперты Consumer Reports.

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Оценка удовлетворенности владельца основана на вопросе, обязательно ли они купили бы ту же машину еще раз, если бы имели выбор. Ответ измеряет, оправдал ли автомобиль ожидания водителей.

Infiniti QX50

Только 25% владельцев купили бы снова эту модель

Фото: motor1.com

Основные претензии:

элементы управления сложны в использовании;

двигатель не обеспечивает обещанную производительность и топливную эффективность.

Volkswagen Taos

Только 38% владельцев купили бы снова эту модель

Фото: caranddriver.com

Основные претензии:

недостатки силового агрегата.

Nissan Sentra

Только 39% владельцев купили бы снова эту модель

Фото: motor1.com

Основные претензии:

общее недовольство автомобилем.

Kia Sorento Hybrid

Лишь 42% владельцев купили бы снова эту модель

Фото: autoblog.com

Основные претензии:

в общем хуже предыдущего поколения;

некомфортная езда.

Nissan Kicks

Лишь 44% владельцев купили бы снова эту модель

Фото: caranddriver.com

Основные претензии:

общее недовольство автомобилем.

Ранее эксперты назвали самые плохие автомобили современности. Также автолюбители определили три самые плохие модели авто из Китая.