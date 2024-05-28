Какими автомобилями 2024 года наиболее недовольны владельцы — рейтинг

Разочарование 2024 года — какими новыми автомобилями недовольны владельцы
Чтобы получить высокую оценку удовлетворенности владельца автомобиля, производители должны просто выполнить все, что обещают. К сожалению, каждый год появляются модели, которые попадают в список самых больших разочарований.
Рейтинг недовольства в 2024 году составили эксперты Consumer Reports.
Оценка удовлетворенности владельца основана на вопросе, обязательно ли они купили бы ту же машину еще раз, если бы имели выбор. Ответ измеряет, оправдал ли автомобиль ожидания водителей.
Infiniti QX50
- Только 25% владельцев купили бы снова эту модель
Основные претензии:
- элементы управления сложны в использовании;
- двигатель не обеспечивает обещанную производительность и топливную эффективность.
Volkswagen Taos
- Только 38% владельцев купили бы снова эту модель
Основные претензии:
- недостатки силового агрегата.
Nissan Sentra
- Только 39% владельцев купили бы снова эту модель
Основные претензии:
- общее недовольство автомобилем.
Kia Sorento Hybrid
- Лишь 42% владельцев купили бы снова эту модель
Основные претензии:
- в общем хуже предыдущего поколения;
- некомфортная езда.
Nissan Kicks
- Лишь 44% владельцев купили бы снова эту модель
Основные претензии:
- общее недовольство автомобилем.
Ранее эксперты назвали самые плохие автомобили современности. Также автолюбители определили три самые плохие модели авто из Китая.
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