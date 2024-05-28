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Разочарование 2024 года — какими новыми автомобилями недовольны владельцы

28 мая 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Какими автомобилями 2024 года наиболее недовольны владельцы — рейтинг
Разочарованный водитель. Фото: hotcars.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Чтобы получить высокую оценку удовлетворенности владельца автомобиля, производители должны просто выполнить все, что обещают. К сожалению, каждый год появляются модели, которые попадают в список самых больших разочарований.

Рейтинг недовольства в 2024 году составили эксперты Consumer Reports.

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Оценка удовлетворенности владельца основана на вопросе, обязательно ли они купили бы ту же машину еще раз, если бы имели выбор. Ответ измеряет, оправдал ли автомобиль ожидания водителей.

Infiniti QX50

  • Только 25% владельцев купили бы снова эту модель

 

Разочарование 2024 года - какими новыми автомобилями недовольны владельцы - фото 1
Фото: motor1.com

Основные претензии:

  • элементы управления сложны в использовании;
  • двигатель не обеспечивает обещанную производительность и топливную эффективность.

Volkswagen Taos

  • Только 38% владельцев купили бы снова эту модель

 

Разочарование 2024 года - какими новыми автомобилями недовольны владельцы - фото 2
Фото: caranddriver.com

Основные претензии:

  • недостатки силового агрегата.

Nissan Sentra

  • Только 39% владельцев купили бы снова эту модель

 

Разочарование 2024 года - какими новыми автомобилями недовольны владельцы - фото 3
Фото: motor1.com

Основные претензии:

  • общее недовольство автомобилем.

Kia Sorento Hybrid

  • Лишь 42% владельцев купили бы снова эту модель

 

Разочарование 2024 года - какими новыми автомобилями недовольны владельцы - фото 4
Фото: autoblog.com

Основные претензии:

  • в общем хуже предыдущего поколения;
  • некомфортная езда.

Nissan Kicks

  • Лишь 44% владельцев купили бы снова эту модель

 

Разочарование 2024 года - какими новыми автомобилями недовольны владельцы - фото 5
Фото: caranddriver.com

Основные претензии:

  • общее недовольство автомобилем.

Ранее эксперты назвали самые плохие автомобили современности. Также автолюбители определили три самые плохие модели авто из Китая.

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