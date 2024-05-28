Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Розчарування 2024 року — якими новими автомобілями незадоволені власники arrow

Розчарування 2024 року — якими новими автомобілями незадоволені власники

28 травня 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Якими автомобілями 2024 року найбільше незадоволені власники — рейтинг
Розчарований водій. Фото: hotcars.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Щоб отримати високу оцінку задоволеності власника автомобіля, виробники просто мають виконати все, що обіцяють. На жаль, щороку з’являються моделі, які потрапляють до списку найбільших розчарувань.

Рейтинг незадоволеності 2024 року склали експерти Consumer Reports.

Читайте також:

Оцінка задоволеності власника заснована на питанні, чи вони обов’язково купили б ту саму машину ще раз, якби мали вибір. Відповідь вимірює, чи виправдав автомобіль очікування водіїв.

Infiniti QX50

  • Лише 25% власників купили б знову цю модель

 

Розчарування 2024 року — якими новими автомобілями незадоволені власники - фото 1
Фото: motor1.com

Основні претензії:

  • елементи керування складні у використанні; 
  • двигун не забезпечує обіцяної продуктивності та паливної ефективності.

Volkswagen Taos

  • Лише 38% власників купили б знову цю модель

 

Розчарування 2024 року — якими новими автомобілями незадоволені власники - фото 2
Фото: caranddriver.com

Основні претензії:

  • недоліки силового агрегату.

Nissan Sentra

  • Лише 39% власників купили б знову цю модель

 

Розчарування 2024 року — якими новими автомобілями незадоволені власники - фото 3
Фото: motor1.com

Основні претензії:

  • загальна незадоволеність автомобілем.

Kia Sorento Hybrid

  • Лише 42% власників купили б знову цю модель

 

Розчарування 2024 року — якими новими автомобілями незадоволені власники - фото 4
Фото: autoblog.com

Основні претензії:

  • загалом гірший за попереднє покоління;
  • некомфортна їзда.

Nissan Kicks

  • Лише 44% власників купили б знову цю модель

 

Розчарування 2024 року — якими новими автомобілями незадоволені власники - фото 5
Фото: caranddriver.com

Основні претензії:

  • загальна незадоволеність автомобілем.

Раніше експерти назвали найгірші автомобілі сучасності. Також автолюбителі визначили три найгірші моделі автомобілів з Китаю.

рейтинг
авто
поради
автомобіль
водії

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби