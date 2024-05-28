Якими автомобілями 2024 року найбільше незадоволені власники — рейтинг

Розчарування 2024 року — якими новими автомобілями незадоволені власники
Щоб отримати високу оцінку задоволеності власника автомобіля, виробники просто мають виконати все, що обіцяють. На жаль, щороку з’являються моделі, які потрапляють до списку найбільших розчарувань.
Рейтинг незадоволеності 2024 року склали експерти Consumer Reports.
Оцінка задоволеності власника заснована на питанні, чи вони обов’язково купили б ту саму машину ще раз, якби мали вибір. Відповідь вимірює, чи виправдав автомобіль очікування водіїв.
Infiniti QX50
- Лише 25% власників купили б знову цю модель
Основні претензії:
- елементи керування складні у використанні;
- двигун не забезпечує обіцяної продуктивності та паливної ефективності.
Volkswagen Taos
- Лише 38% власників купили б знову цю модель
Основні претензії:
- недоліки силового агрегату.
Nissan Sentra
- Лише 39% власників купили б знову цю модель
Основні претензії:
- загальна незадоволеність автомобілем.
Kia Sorento Hybrid
- Лише 42% власників купили б знову цю модель
Основні претензії:
- загалом гірший за попереднє покоління;
- некомфортна їзда.
Nissan Kicks
- Лише 44% власників купили б знову цю модель
Основні претензії:
- загальна незадоволеність автомобілем.
Раніше експерти назвали найгірші автомобілі сучасності. Також автолюбителі визначили три найгірші моделі автомобілів з Китаю.
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