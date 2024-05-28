Якими автомобілями 2024 року найбільше незадоволені власники — рейтинг

Розчарований водій. Фото: hotcars.com

Щоб отримати високу оцінку задоволеності власника автомобіля, виробники просто мають виконати все, що обіцяють. На жаль, щороку з’являються моделі, які потрапляють до списку найбільших розчарувань.

Рейтинг незадоволеності 2024 року склали експерти Consumer Reports.

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Оцінка задоволеності власника заснована на питанні, чи вони обов’язково купили б ту саму машину ще раз, якби мали вибір. Відповідь вимірює, чи виправдав автомобіль очікування водіїв.

Infiniti QX50

Лише 25% власників купили б знову цю модель

Фото: motor1.com

Основні претензії:

елементи керування складні у використанні;

двигун не забезпечує обіцяної продуктивності та паливної ефективності.

Volkswagen Taos

Лише 38% власників купили б знову цю модель

Фото: caranddriver.com

Основні претензії:

недоліки силового агрегату.

Nissan Sentra

Лише 39% власників купили б знову цю модель

Фото: motor1.com

Основні претензії:

загальна незадоволеність автомобілем.

Kia Sorento Hybrid

Лише 42% власників купили б знову цю модель

Фото: autoblog.com

Основні претензії:

загалом гірший за попереднє покоління;

некомфортна їзда.

Nissan Kicks

Лише 44% власників купили б знову цю модель

Фото: caranddriver.com

Основні претензії:

загальна незадоволеність автомобілем.

Раніше експерти назвали найгірші автомобілі сучасності. Також автолюбителі визначили три найгірші моделі автомобілів з Китаю.