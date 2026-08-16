Рейтинг самых надежных марок автомобилей в 2026 году

Lexus вновь признан самым надежным автомобильным брендом. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

При выборе нового или подержанного автомобиля потенциальные покупатели чаще всего обращают внимание на долговечность машины и отсутствие частых поломок. Каждый водитель стремится приобрести надежный автомобиль, который каждое утро легко заводится и не требует постоянных посещений сервисного центра. Определение самого надежного бренда зависит от методологии оценки различных аналитических организаций. Однако несколько производителей на протяжении многих лет удерживают позиции бесспорных лидеров рынка.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Motor1.

Бесспорные лидеры

Японские бренды Toyota и Lexus остаются главным ориентиром надежности в мире. Их модели регулярно занимают первые места в рейтингах благодаря низкой частоте ремонтов и надежным силовым агрегатам.

Многие владельцы этих машин спокойно преодолевают более 320 000 км пробега без серьезных поломок. Для поддержания рабочего состояния автомобилям этих марок обычно достаточно лишь своевременного базового обслуживания.

Надежные альтернативы

В последние годы значительный прогресс демонстрирует марка Subaru. Упрощение модельного ряда, общие платформы и проверенные оппозитные двигатели позволили бренду выпустить популярные и долговечные кроссоверы.

Другие японские марки также сохраняют прочную репутацию. Консервативный подход Mazda к разработке атмосферных двигателей и проверенные технические решения Honda делают их надежным выбором на вторичном рынке.

Индивидуальный выбор

Эксперты отмечают, что общий рейтинг марки не всегда гарантирует отсутствие проблем у конкретной машины. Даже надежные бренды иногда выпускают неудачные модификации, в то время как у менее популярных марок встречаются удачные экземпляры.

В целом, согласно аналитическим данным, в список самых надёжных брендов стабильно входят:

Lexus

Toyota

Subaru

Mazda

Honda

Buick

Hyundai

Немецкие премиальные марки BMW и Porsche за последние годы также существенно улучшили показатели долговечности. Однако в случае возникновения неисправностей их ремонт обходится водителям значительно дороже.

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