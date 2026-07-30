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Главная Авто Рейтинг самых надежных 4-цилиндровых двигателей всех времен

Рейтинг самых надежных 4-цилиндровых двигателей всех времен

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 06:00
ТОП-8 легендарных 4-цилиндровых двигателей с вечным ресурсом
Двигатель Mazda Skyactiv-G. Фото: carproblemsmax/YouTube

Надежность автомобильного двигателя определяется не громкими обещаниями производителей, а годами беспроблемной эксплуатации и проверенным ресурсом. Пока одни агрегаты требуют дорогостоящего ремонта уже после истечения гарантийного срока, другие продолжают работать даже при минимальном обслуживании. Конструктивная простота, тщательно просчитанная геометрия и прочные материалы сделали отдельные 4-цилиндровые двигатели настоящими легендами.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Японские рекордсмены

Двигатели Toyota 22R и 22RE объемом 2,4 л стали символом долговечности. Оснащенные системой впрыска, эти агрегаты устанавливались на внедорожники Hilux и 4Runner. Двигатель мощностью 116 л.с. не впечатлял динамикой, однако без проблем преодолевал отметку в 600 000 км пробега без серьезных вмешательств.

Свой легендарный мотор есть и у Mazda. Агрегат BP объемом 1,8 л с чугунным блоком, алюминиевой головкой и 16 клапанами прославился благодаря культовому родстеру MX-5. Двигатель развивал 140 л.с., расходовал около 8,5 л/100 км и с лёгкостью проходил более 320 000 км. Даже обрыв ремня ГРМ не приводил к повреждению клапанов.

Более современным ответом стали двигатели Mazda Skyactiv-G объемом 2 и 2,5 л. Благодаря высокой степени сжатия и продуманной системе выпускных газов компания добилась высокой экономии без использования турбины. В различных версиях мощность составляет от 181 до 250 л.с., а сами двигатели считаются одними из самых надёжных среди современных автомобилей.

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Передовая инженерия

2-литровый турбодвигатель BMW B48 появился в 2014 году, заменив предыдущие серии N20 и N26. Его устанавливали на модели BMW от 1 до 4 серии, кроссоверы X1, автомобили Mini и даже Toyota Supra. Благодаря кованому коленчатому валу и турбине с двойной спиралью двигатель обеспечивает низкий расход топлива: около 6,4 л/100 км в смешанном цикле.

Линейка американских двигателей Ford Duratec 2.0 и 2.5 также заслужила отличную репутацию. Атмосферные алюминиевые агрегаты мощностью 160 л.с. с прямым впрыском обеспечивали расход топлива на уровне 5,88 л/100 км на трассе в моделях Focus, а версия объемом 2,5 л успешно устанавливалась на многие автомобили этой марки.

Отдельного внимания заслуживает старый Ford 2.3 Lima, выпускавшийся с 1974 по 1997 год. Его чугунный блок устанавливался на пикапы Ranger и спорткары Mustang, демонстрируя фантастический запас прочности при форсировании.

Проверенные годами

Внедорожный двигатель Jeep 2.5 (AMC I4) стал базовым для легендарных Wrangler и Cherokee. Двигатель мощностью от 105 до 140 л.с. имел простую конструкцию, расходовал около 12,4 л/100 км и отличался исключительной устойчивостью к тяжелым условиям эксплуатации.

Замыкает рейтинг семейство Honda K-Series. Двигатели объемом 2 и 2,4 л с цепным приводом ГРМ и системой VTEC устанавливались на Civic, Accord, CR-V и модели Acura. Они легко преодолевают 320 000 км, а прочный блок позволяет выдерживать масштабный тюнинг.

Ранее Новини.LIVE писали, у каких автомобильных брендов самые надежные двигатели. Водители стараются эксплуатировать свои автомобили как можно дольше, поэтому предъявляют высокие требования к износостойкости силовых агрегатов, чтобы избежать дорогостоящих поломок.

Также читайте, какие двигатели на самом деле служат дольше: дизельные или бензиновые. Споры о преимуществах различных типов силовых агрегатов ведутся среди автолюбителей на протяжении многих десятилетий.

Ford BMW Мотор Honda двигатель Toyota Jeep Mazda Acura Mini Lincoln
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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