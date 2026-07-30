ТОП-8 легендарних 4-циліндрових моторів з вічним ресурсом

Двигун Mazda Skyactiv-G. Фото: carproblemsmax/Youtube

Надійність автомобільного мотора визначається не гучними обіцянками виробників, а роками безпроблемної експлуатації та перевіреним ресурсом. Поки одні агрегати вимагають дорогих ремонтів уже після гарантійного терміну, інші продовжують працювати навіть за умови мінімального обслуговування. Конструктивна простота, прорахована геометрія та міцні матеріали зробили окремі 4-циліндрові двигуни справжніми легендами.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Японські рекордсмени

Мотори Toyota 22R та 22RE об'ємом 2,4 л стали символом довговічності. Оснащені системою впорскування, ці агрегати встановлювалися на позашляховики Hilux та 4Runner. Двигун потужністю 116 к.с. не вражав динамікою, проте спокійно долав позначку в 600 000 км пробігу без серйозних втручань.

Свій легендарний мотор має Mazda. Агрегат BP об'ємом 1,8 л з чавунним блоком, алюмінієвою головкою та 16 клапанами прославився завдяки культовому родстеру MX-5. Двигун розвивав 140 к.с., споживав близько 8,5 л/100 км і легкістю проходив понад 320 000 км. Навіть обрив ременя ГРМ не призводив до пошкодження клапанів.

Сучаснішою відповіддю стали мотори Mazda Skyactiv-G об'ємом 2 та 2,5 л. Завдяки високому ступеню стиснення та продуманому випуску компанія досягла високої економії без використання турбіни. У різних версіях потужність становить від 181 до 250 к.с., а самі мотори вважаються одними з найнадійніших серед сучасних автомобілів.

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Провідна інженерія

2-літровий турбомотор BMW B48 з'явився у 2014 році, замінивши попередні серії N20 та N26. Його встановлювали на моделі BMW від 1 до 4 серії, кросовери X1, машини Mini та навіть Toyota Supra. Завдяки кованому колінчастому валу та турбіні з подвійним равликом мотор забезпечує низьку витрату пального: близько 6,4 л/100 км у зведеному циклі.

Лінійка американських моторів Ford Duratec 2.0 та 2.5 також заслужила чудову репутацію. Атмосферні алюмінієві агрегати потужністю 160 к.с. з безпосереднім впорскуванням забезпечували витрату пального на рівні 5,88 л/100 км на трасі у моделях Focus, а версія 2,5 л успішно працювала на багатьох автомобілях марки.

Окремої уваги заслуговує старий Ford 2.3 Lima, що випускався з 1974 по 1997 рік. Його чавунний блок встановлювався на пікапи Ranger та спорткари Mustang, демонструючи фантастичний запас міцності до форсування.

Перевірені роками

Позашляховий мотор Jeep 2.5 (AMC I4) став базовим для легендарних Wrangler та Cherokee. Двигун потужністю від 105 до 140 к.с. мав простий пристрій, споживав близько 12,4 л/100 км і вирізнявся винятковою стійкістю до важких умов експлуатації.

Замикає рейтинг родина Honda K-Series. 2 та 2,4 л мотори з ланцюговим приводом ГРМ та системою VTEC встановлювалися на Civic, Accord, CR-V та моделі Acura. Вони легко долають 320 000 км, а міцний блок дозволяє витримувати грандіозний тюнінг.

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