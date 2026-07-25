Рейтинг летних омывателей лобового стекла авто: результаты тестирования

Омыватель лобового стекла. Фото: ebay.com

Игорь Саджа Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Готовые жидкости для омывателя лобового стекла являются обязательным элементом ухода за автомобилем. Они должны быстро удалять остатки насекомых, пыль и дорожную грязь, не оставляя разводов и не повреждая материалы кузова. Эксперты издания Auto Bild провели лабораторные испытания восьми популярных летних продуктов, чтобы определить лучшие варианты для безопасных поездок.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Bild.

Лидеры испытаний

Победителем теста стало средство Sonax Xtreme, получившее итоговую оценку 1,3. Оно одинаково эффективно удалило как дорожный слой копоти, так и прилипших насекомых за минимальное количество движений стеклоочистителей.

Продукт не оставляет бликов при ослеплении встречным светом. К тому же испытания в печи при температуре 80 °C подтвердили его полную безопасность для фар из поликарбоната и лака.

Второе место занял Liqui Moly Citrus с результатом 1,5, продемонстрировав высокое качество очистки и абсолютную безопасность для материалов.

На третьей позиции оказался Dr. Wacks CW 1:100 с оценкой 1,6, который прекрасно справляется с городской грязью, но требует больше времени для удаления застарелых следов от насекомых.

Звание лучшего по соотношению цены и качества завоевал RobbyRob Citrus, который отлично очищает стекло в повседневных условиях за адекватную цену.

Опасные аутсайдеры

Средства Eurolub и Richter Chemie получили по 1,8 балла и оказались в середине списка. Они уверенно удаляют пыль, но оставляют незначительные разводы при движении против солнца и с трудом растворяют грязь от насекомых.

Омыватель Klax с оценкой 2,2 показал слабую работу на трассе и вызвал первые повреждения пластиковых элементов во время лабораторного анализа.

Последнюю строчку занял Nigrin Pink Euphoria с рекордно низкой оценкой 2,7. Помимо плохого удаления сложной грязи, это средство проявило агрессивность по отношению к материалам и деформировало испытательные пластины из поликарбоната. Использование таких составов грозит появлением микротрещин на фарах и помутнением пластиковых деталей автомобиля.

Правила безопасности

При выборе омывателя следует обращать внимание не только на аромат или цену, но и на его нейтральность по отношению к лакокрасочному покрытию и фарам.

Многие современные средства имеют яркие цвета и фруктовые ароматы, поэтому их нужно хранить в недоступном для детей месте, чтобы избежать случайного отравления.

Заливать жидкость необходимо строго в предназначенный для этого бачок, избегая ее попадания на открытую кожу и не вдыхая концентрированные пары.

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