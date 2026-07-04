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Главная Авто Рейтинг автомобилей, которые будут без проблем служить десятилетиями

Рейтинг автомобилей, которые будут без проблем служить десятилетиями

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2026 17:35
Какие автомобили служат дольше всего: рейтинг 32 брендов
Toyota Land Cruiser 250 2025 года. Фото: netcarshow.com

Новое исследование iSeeCars определило лидеров автомобильной промышленности, чьи машины способны преодолевать огромный пробег. Эксперты проанализировали 32 популярные марки и обнаружили неожиданные результаты. Лишь четыре производителя смогли превзойти средние рыночные показатели надежности и долговечности.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

Первая четверка

Средний показатель по отрасли, характеризующий способность автомобиля преодолеть 400 000 км, составляет 4,8%. Абсолютным триумфатором рейтинга стал японский бренд Toyota. Каждый шестой автомобиль этой марки имеет шансы успешно преодолеть такое расстояние. Показатель лидера составляет 17,8%, что в 3,7 раза выше среднего уровня на рынке.

Второе место уверенно занял премиальный Lexus. Эти роскошные автомобили демонстрируют вероятность долгого срока службы на уровне 12,8%. Замыкает тройку лучших брендов Honda с результатом 10,8%. Также выше среднего показателя оказалась марка Acura, у которой вероятность длительного срока службы на дорогах составляет 7,2%. Эти четыре производителя предлагают покупателям отличные варианты на любой бюджет.

Другие результаты

Большинство известных автопроизводителей оказались ниже средней планки. Американские компании GMC и Tesla зафиксировали результат на отметке 4,6%. Далее в списке расположились Chevrolet и Cadillac с показателем 4,5%. Японский производитель Mazda получил 3,6%, а рамные пикапы Ram набрали 3,5%. Знаменитые бренды Ford и Lincoln имеют результаты 3,1% и 3,4% соответственно.

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Известные европейские компании показали значительно более скромные результаты по надежности. Шведская марка Volvo имеет показатель 2,2%, а немецкий концерн Mercedes-Benz набрал лишь 1,7%. Популярные корейские бренды Kia и Hyundai получили одинаковые 0,6%. Настоящие немецкие легенды Porsche, BMW и Volkswagen имеют менее 0,5% шансов проехать 400 000 км. Аутсайдерами рейтинга стали марки Jaguar, MINI и Maserati с нулевым результатом.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как Toyota и Honda уступили по надежности в рейтинге компактных кроссоверов. Опрос JD Power охватывает самые разнообразные дефекты: от мелких недостатков кузова до критических сбоев в силовых агрегатах и бортовой электронике.

Также читайте, какие пять кроссоверов признаны более надёжными, чем Toyota Highlander. Какие модели занимают более высокие позиции в рейтинге Consumer Reports.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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