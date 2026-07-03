Первый электромобиль Ferrari неожиданно стал хитом в Азии

Электромобиль Ferrari Luce. Фото: Ferrari

Первый электрический суперкар Ferrari Luce вызвал много споров сразу после своего дебюта. Традиционные поклонники марки критикуют нетипичный дизайн кузова и отсутствие классического звука двигателя. Однако реальный уровень продаж доказывает, что итальянский автопроизводитель нашел свою аудиторию. Официальные дилеры в Китае фиксируют ажиотажный спрос на новинку еще до ее появления в автосалонах. Количество собранных предварительных заказов с реальными денежными депозитами превзошло самые оптимистичные ожидания руководства компании.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Motor1.

Бешеный спрос

Еще до официального старта продаж модели в Китае вся первая квота для этой страны в размере 88 автомобилей уже полностью распродана. Местные деловые издания сообщают, что представительство марки в Пекине продолжает принимать новые заявки от состоятельных клиентов. Производитель готов увеличить объемы поставок на китайский рынок из-за огромного интереса к новинке.

Генеральный директор компании Бенедетто Винья подтвердил получение большого количества предзаказов. Точную цифру заказанных экземпляров итальянский бренд планирует раскрыть уже в ближайшее время. Это покажет реальный уровень популярности новой модели на глобальном рынке.

Стартовая цена на электромобиль в Китае составляет 3 988 000 юаней (около 586 600 долларов). Эта цена ниже, чем в Европе и США. Luce является чистым электромобилем (EV), поэтому покупатели в КНР освобождаются от 40% государственного налога на роскошные автомобили с ДВС.

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Технические характеристики

Суперкар оснащен четырьмя мощными электродвигателями, которые в сумме развивают 1050 л.с. При этом основные усилия инженеров были направлены на создание максимального комфорта внутри салона. Салон получил ориентированную на комфорт премиальную комплектацию.

Такой подход стал полной неожиданностью для поклонников бескомпромиссных гоночных болидов прошлых поколений. Однако именно ставка на технологичность и высокий статус помогла завоевать сердца новых покупателей. Электромобиль, несмотря на критику и скептицизм традиционных поклонников бренда, имеет все шансы стать главным финансовым успехом года для автопроизводителя.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько водители переплачивают за марку автомобиля. Ferrari остается абсолютным мировым лидером по показателю прибыли с каждой проданной единицы.

Также читайте, почему Ferrari запрещает покупать свои машины некоторым знаменитостям. Финансовая состоятельность лишь одно из многих условий для получения права на покупку очередной новинки от итальянского производителя.