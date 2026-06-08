Пункты пропуска перегружены: на границе скопились авто
Очереди на границе Украины в понедельник, 8 июня, зафиксированы на девяти контрольных пунктах пропуска с Польшей, Словакией и Венгрией. Пограничники также призывают водителей помнить о возможных перебоях в работе электронных систем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 8 июня
В пробках зафиксированы как легковые автомобили, так и автобусы. Водителям придется долго ждать для пересечения границы.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 35 л/а, 1 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 25 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 55 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 20 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 24 л/а, 3 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
- "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автоб. , 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а.
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