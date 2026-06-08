Пункты пропуска перегружены: на границе скопились авто

Проверка документов на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Очереди на границе Украины в понедельник, 8 июня, зафиксированы на девяти контрольных пунктах пропуска с Польшей, Словакией и Венгрией. Пограничники также призывают водителей помнить о возможных перебоях в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 8 июня

В пробках зафиксированы как легковые автомобили, так и автобусы. Водителям придется долго ждать для пересечения границы.

"Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 35 л/а, 1 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 25 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 55 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется).

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"Малый Березный" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 20 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 24 л/а, 3 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автоб. , 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а.

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А Mitsubishi Pajero IV на вторичном рынке стабильно пользуется спросом среди ценителей внедорожников. Это глубоко обновленная версия предшественника с сохранением проверенных решений. Впрочем, перед покупкой стоит учесть оценки механиков относительно ее фактического состояния.