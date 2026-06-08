Пункти пропуску перевантажені: на кордоні накопичились авто

Перевірка документів на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Черги на кордоні України у понеділок, 8 червня, зафіксовано на девʼяти контрольних пунктах пропуску з Польщею, Словаччиною та Угорщиною. Прикордонники також закликають водіїв памʼятати про можливі перебої в роботі електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 8 червня

У заторах зафіксовано як легкові автомобілі, так і автобуси. Водіям доведеться довго чекати для перетину кордону.

"Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 35 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 25 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 55 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється).

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"Малий Березний" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 24 л/а, 3 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на коментар директора Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн для "РБК-Україна", із 1 липня в Україні починають використовувати бензин Е10, до складу якого входить 10% біоетанолу. Водночас за своїми характеристиками таке пальне практично не відрізняється від звичного і не несе суттєвих змін для роботи двигуна.

А Mitsubishi Pajero IV на вторинному ринку стабільно користується попитом серед поціновувачів позашляховиків. Це глибоко оновлена версія попередника зі збереженням перевірених рішень. Втім, перед купівлею варто врахувати оцінки механіків щодо її фактичного стану.