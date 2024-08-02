Как правильно хранить авто под открытым небом — четыре полезных совета

Автомобиль на открытой стоянке. Фото: neighbor.com

Автомобиль, оставляемый на открытой стоянке, подвергается воздействию солнечных лучей и других неблагоприятных для машины факторов. В таких условиях от правильного ухода за транспортом зависит хороший внешний вид и работоспособность авто.

Об этом написала Avtosota.

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Это один из самых эффективных способов уберечь автомобиль от солнечных лучей и грязи. Он защищает кузов от ультрафиолетового излучения, предотвращает выгорание краски и минимизирует накопление пыли и грязи.

Мытье и воск

В сухую погоду летом следует мыть машину дважды в неделю. После мытья обязательно нанесите восковое покрытие, создающее дополнительный защитный слой для кузова.

Салон

Использование солнцезащитных шторок или экранов для лобового и бокового стекла защитит пластиковые и кожаные элементы салона от выгорания и трещин.

Оставьте окна в авто на стоянке едва открытыми, чтобы обеспечить вентиляцию и снизить температуру внутри салона.

Техобслуживание

Высокие температуры могут приводить к быстрому испарению охлаждающей жидкости и снижению уровня масла в двигателе. Поэтому регулярно проверяйте уровень всех жидкостей и доливайте их при необходимости. Следите за давлением в шинах, ведь оно может изменяться под воздействием тепла. Во избежание перегрева аккумулятора держите его в чистоте и следите за состоянием клемм. При необходимости освободите их от ржавчины и грязи. Если заметите, что кондиционер работает неэффективно или издает посторонние шумы, обратитесь к специалисту по диагностике и ремонту.

Ранее мы писали, как правильно мыть авто летом, чтобы не повредить его лакокрасочное покрытие. Также рассказывали, как летом можно экономить топливо.