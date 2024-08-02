Як правильно зберігати авто просто неба — чотири корисні поради

Авто на відкритій стоянці. Фото: neighbor.com

Автомобіль, який залишають на відкритій стоянці, піддається впливу сонячних променів та інших несприятливих для машини факторів. За таких умов від правильного догляду за транспортом залежить гарний зовнішній вигляд та працездатність авто.

Про це написала Avtosota.

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Це один із найефективніших способів вберегти автомобіль від сонячних променів та бруду. Він захищає кузов від ультрафіолетового випромінювання, запобігає вигоранню фарби та мінімізує накопичення пилу та бруду.

Миття та віск

У суху погоду влітку варто мити машину двічі на тиждень. Після миття обов’язково нанесіть воскове покриття, яке створює додатковий захисний шар для кузова.

Салон

Використання сонцезахисних шторок або екранів для лобового та бокового скла захистить пластикові та шкіряні елементи салону від вигоряння та тріщин.

Залиште вікна в авто на стоянці ледве відкритими, щоб забезпечити вентиляцію та знизити температуру всередині салону.

Техобслуговування

Високі температури можуть призводити до швидкого випаровування охолоджувальної рідини та зниження рівня масла у двигуні. Тому регулярно перевіряйте рівень усіх рідин та доливайте їх за потреби. Стежте за тиском у шинах, адже він може змінюватись під впливом тепла. Щоб запобігти перегріву акумулятора, тримайте його в чистоті та стежте за станом клем. При необхідності звільніть їх від іржі та бруду. Якщо помітите, що кондиціонер працює неефективно або видає сторонні шуми, зверніться до фахівця для діагностики та ремонту.

Раніше ми писали, як правильно мити авто влітку, щоб не пошкодити його лакофарбове покриття. Також розповідали, як можна влітку економити паливо.