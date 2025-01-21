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Представлен уникальный Rolls-Royce Phantom Dragon

21 января 2025 06:00
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Вышел эксклюзивный Rolls-Royce — цена не разглашается
Rolls-Royce Phantom Dragon. Фото: press.rolls-roycemotorcars.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Rolls-Royce Motor Cars представил эксклюзивный Phantom Extended, созданный в честь Года Дракона по заказу клиента из Китая. Phantom Dragon предлагает современное воспроизведение древней китайской легенды о двух драконах с жемчужиной.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Дизайн интерьера

Салон автомобиля поражает своим роскошным оформлением, где натуральная кожа и дерево создают атмосферу элегантности и комфорта. Особого внимания заслуживает потолок, украшенный уникальными светодиодными драконами, которые придают интерьеру фентезийного наряда.

В галерее, которая простирается на всю ширину панели, размещена мозаика изготовленная из 297 отдельных частей и четырех различных пород дерева. Мастер из Дома Rolls-Royce потратил три месяца на ее создание. Произведение искусства представляет двух драконов, заключенных в закрученные облака, охраняющих жемчужину, которую воплощают часы Bespoke.

Мозаика на передней панели Rolls-Royce Phantom Dragon изготовленную из 297 отдельных частей и четырех различных пород дерева.

Потолок Rolls-Royce Phantom Dragon украшен уникальными светодиодными драконами.

Мастер из Дома Rolls-Royce потратил три месяца на создание мозаики на передней панели Phantom Dragon.
Фото: press.rolls-roycemotorcars.com

Легенда о драконах

Тема дизайна Phantom Dragon вдохновлена древней легендой, которой более 3000 лет. Она рассказывает о двух драконах, защитниках человеческого царства, которым боги подарили божественную жемчужину за их добрые дела. Вместо того чтобы требовать сокровища для себя, драконы передавали жемчужину друг другу. Тронутые преданностью драконов, боги даровали им вторую жемчужину, которую существа поглотили перед тем, как сами стали божествами.

Сколько стоит

Цена эксклюзивного Phantom Dragon не разглашается. По данным autocentre.ua, в Украине стандартный седан Rolls Royce Phantom 2017 модельного года предлагают от 17 587 220 грн до 20 954 290 грн, в зависимости от комплектации.

Ранее на одной из улиц Кривого Рога заметили Rolls-Royce Cullinan — один из самых дорогих кроссоверов в мире. Также с конца 2023 по декабрь 2024 года в Украине зарегистрировано 13 автомобилей Rolls-Royce Spectre, каждый из которых стоит не менее полумиллиона евро.

Китай авто Rolls-Royce цены автомобиль год Дракона

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