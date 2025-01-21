Вийшов ексклюзивний Rolls-Royce — ціна не розголошується

Rolls-Royce Phantom Dragon. Фото: press.rolls-roycemotorcars.com

Rolls-Royce Motor Cars представив ексклюзивний Phantom Extended, створений на честь Року Дракона на замовлення клієнта з Китаю. Phantom Dragon пропонує сучасне відтворення стародавньої китайської легенди про двох драконів з перлиною.

Про це повідомила пресслужба компанії.

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Дизайн інтер’єру

Салон автомобіля вражає своїм розкішним оформленням, де натуральна шкіра та дерево створюють атмосферу елегантності та комфорту. Особливої уваги заслуговує стеля, прикрашена унікальними світлодіодними драконами, які надають інтер'єру фантазійного вбрання.

У галереї, яка простягається на всю ширину панелі, розміщено мозаїку виготовлену з 297 окремих частин та чотирьох різних порід дерева. Майстер з Дому Rolls-Royce витратив три місяці на її створення. Твір мистецтва представляє двох драконів, укладених у закручені хмари, які охороняють перлину, яку втілює годинник Bespoke.

Фото: press.rolls-roycemotorcars.com

Легенда про драконів

Тема дизайну Phantom Dragon натхненна стародавньою легендою, якій понад 3000 років. Вона розповідає про двох драконів, захисників людського царства, яким боги подарували божественну перлину за їхні добрі справи. Замість того, щоб вимагати скарби для себе, дракони передавали перлину один одному. Зворушені відданістю драконів, боги дарували їм другу перлину, яку істоти поглинули перед тим, як самі стали божествами.

Скільки коштує

Ціна ексклюзивного Phantom Dragon не розголошується. За даними autocentre.ua, в Україні стандартний седан Rolls Royce Phantom 2017 модельного року пропонують від 17 587 220 грн до 20 954 290 грн, залежно від комплектації.

Раніше на одній з вулиць Кривого Розу помітили Rolls-Royce Cullinan — один з найдорожчих кросоверів у світі. Також з кінця 2023 по грудень 2024 року в Україні зареєстровано 13 автомобілів Rolls-Royce Spectre, кожен з яких коштує щонайменше пів мільйона євро.