Представлен мощный двигатель V8 с нулевым выбросом углерода

Chevrolet Silverado 1500 1993 года с аммиачным двигателем. Фото: firstammoniamotors.com

Ученые из Германии и США представили инновационный 6,6-литровый двигатель V8, который работает на аммиаке и полностью исключает выбросы углерода. Технология позволяет вдохнуть новую жизнь в классические силовые установки без ущерба для окружающей среды. Это решение открывает новые возможности для отраслей, где полная электрификация транспорта остается технически сложной или невозможной.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

Экологическое топливо

Аммиак становится реальной альтернативой традиционному топливу благодаря возможности его производства из возобновляемых источников энергии. Хотя концепция использования этого вещества известна еще с позапрошлого века, только современная зеленая трансформация сделала ее экономически целесообразной.

Производство зеленого аммиака позволяет хранить и транспортировать энергию значительно эффективнее, чем в случае с чистым водородом. По прогнозам разработчиков, стоимость такого топлива в будущем сможет сравняться с ценой бензина. Это позволит сохранить существующую инфраструктуру и привычный формат эксплуатации мощных автомобилей без выбросов CO2.

Технология сжигания

Главной технической проблемой использования аммиака ранее была высокая температура его воспламенения. Инженеры Института Фраунгофера решили этот вопрос с помощью специальных устройств крекеров, расположенных непосредственно возле двигателя. Они используют тепло выхлопных газов для разложения аммиака на водород и азот непосредственно во время работы.

Читайте также:

Полученный водород служит катализатором для зажигания основной топливной смеси в цилиндрах. В результате работы такой системы вместо вредного углекислого газа в атмосферу выделяются только водяной пар и азот. Важно, что сам бензиновый двигатель при этом не требует сложных внутренних модификаций для перехода на новый вид энергии.

Практические испытания

Первый прототип системы установили под капот пикапа Chevrolet C-Series 1993 года выпуска. Тестирование продемонстрировало, что процесс заправки аммиаком занимает столько же времени, сколько и наполнение бака бензином. Это значительно удобнее длительной зарядки аккумуляторов электрических транспортных средств.

Технология имеет определенные особенности, в частности более низкую энергетическую плотность аммиака по сравнению с нефтепродуктами. Этот показатель меньше примерно на 50%, что требует установки топливных баков большего объема для сохранения привычной дальности хода. Несмотря на это, система является чрезвычайно перспективной для морских перевозок и тяжелого грузового транспорта.

Новая разработка не претендует на полное вытеснение электромобилей, однако заполняет важную нишу в транспортном секторе. Использование аммиака является оптимальным для отдаленных регионов, где отсутствует развитая энергетическая инфраструктура для зарядных хабов. Это дает шанс сохранить легендарные двигатели внутреннего сгорания даже в мире с нулевым уровнем выбросов.

Ранее Новини.LIVE писали, почему рано хоронить авто с двигателями внутреннего сгорания. Несмотря на прогнозы о скорой смерти традиционного топлива, отраслевые гиганты вкладывают миллиардные ресурсы в сохранение и совершенствование ДВС.

Также читайте, почему стоит перейти на японскую систему замены моторного масла. Специфический график обслуживания автомобилей предусматривает замену масла каждые 5000 км.