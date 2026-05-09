Представлено потужний двигун V8 з нульовим викидом вуглецю

Chevrolet Silverado 1500 1993 року з аміачним двигуном. Фото: firstammoniamotors.com

Науковці з Німеччини та США презентували інноваційний 6,6-літровий двигун V8, який працює на аміаку і повністю виключає викиди вуглецю. Технологія дозволяє вдихнути нове життя в класичні силові установки без шкоди для довкілля. Це рішення відкриває нові можливості для галузей, де повна електрифікація транспорту залишається технічно складною або неможливою.

Екологічне паливо

Аміак стає реальною альтернативою традиційному пальному завдяки можливості його виробництва з відновлюваних джерел енергії. Хоча концепція використання цієї речовини відома ще з позаминулого століття, лише сучасна зелена трансформація зробила її економічно доцільною.

Виробництво зеленого аміаку дозволяє зберігати та транспортувати енергію значно ефективніше, ніж у випадку з чистим воднем. За прогнозами розробників, вартість такого пального в майбутньому зможе зрівнятися з ціною бензину. Це дозволить зберегти чинну інфраструктуру та звичний формат експлуатації потужних автомобілів без викидів CO2.

Технологія спалювання

Головною технічною проблемою використання аміаку раніше була висока температура його займання. Інженери Інституту Фраунгофера розвʼязали це питання за допомогою спеціальних пристроїв крекерів, розташованих безпосередньо біля двигуна. Вони використовують тепло вихлопних газів для розкладання аміаку на водень та азот безпосередньо під час роботи.

Отриманий водень слугує каталізатором для запалювання основної паливної суміші в циліндрах. У результаті роботи такої системи замість шкідливого вуглекислого газу в атмосферу виділяються лише водяна пара та азот. Важливо, що сам бензиновий двигун при цьому не потребує складних внутрішніх модифікацій для переходу на новий вид енергії.

Практичні випробування

Перший прототип системи встановили під капот пікапа Chevrolet C-Series 1993 року випуску. Тестування продемонструвало, що процес заправлення аміаком триває стільки ж часу, скільки й наповнення бака бензином. Це значно зручніше за тривале заряджання акумуляторів електричних транспортних засобів.

Технологія має певні особливості, зокрема нижчу енергетичну щільність аміаку порівняно з нафтопродуктами. Цей показник менший приблизно на 50%, що вимагає встановлення пальних баків більшого об'єму для збереження звичної дальності ходу. Попри це, система є надзвичайно перспективною для морських перевезень та важкого вантажного транспорту.

Нова розробка не претендує на повне витіснення електромобілів, проте заповнює важливу нішу в транспортному секторі. Використання аміаку є оптимальним для віддалених регіонів, де відсутня розвинена енергетична інфраструктура для зарядних хабів. Це дає шанс зберегти легендарні двигуни внутрішнього згоряння навіть у світі з нульовим рівнем викидів.

