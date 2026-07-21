Правильное давление в шинах авто в жару: многие водители ошибаются

Водитель накачивает колесо. Фото: autovilla.co.th

Игорь Саджа Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Жаркие летние дни создают повышенную нагрузку на автомобильные шины. Именно колеса обеспечивают непосредственный контакт с дорожным покрытием и отвечают за безопасность движения. Перепады температуры вызывают колебания давления внутри шины, поэтому стоит понимать физику этого процесса и избегать распространенных ошибок.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Moto.

Влияние жары

Воздух внутри замкнутого объема шины расширяется под действием высокой температуры окружающей среды. Изменение температуры воздуха на каждые 10 °C способно повысить внутреннее давление примерно на 0,1 бара. Кроме того, покрышки дополнительно нагреваются во время движения от горячего асфальта и постоянной деформации каучука.

Поэтому измерять показатели нужно исключительно после длительной остановки. Спускать воздух из разогретых после поездки колес строго запрещено. Результаты, полученные сразу после остановки, будут значительно завышенными, что приведет к опасному падению давления после остывания резины.

Поиск параметров

Нормы давления в колесах одинаковы для любого времени года и не зависят от сезона. Для большинства легковых автомобилей оптимальное значение составляет от 2,2 до 2,5 бара, однако всегда следует ориентироваться на четкие указания завода-изготовителя. Рекомендуемые значения указаны на наклейке в дверном проеме со стороны водителя, или на внутренней стороне крышки бензобака, или в инструкции.

Маркировка на самой боковине шины указывает лишь предельное значение давления, которое способна выдержать ее конструкция. Ориентироваться на этот предельный показатель для повседневных поездок нельзя.

Последствия отклонений

Низкое давление увеличивает сопротивление качению, из-за чего автомобиль расходует больше топлива и хуже управляется на поворотах. Недостаточно накачанная шина мгновенно перегревается, а её боковые части изнашиваются в разы быстрее. Это существенно сокращает срок службы колеса и повышает риск внезапного прокола.

Чрезмерное давление также вредно, поскольку уменьшает пятно контакта протектора с дорогой и делает подвеску жесткой. В этом случае ускоренно стирается именно центральная часть протектора, а автомобиль становится чувствительным к мелким выбоинам.

Правила проверки

Специалисты советуют проверять давление не реже одного раза в месяц и перед каждой дальней поездкой. Лучше всего делать это утром с помощью собственного манометра или компрессора на заправке.

Все колеса постепенно теряют воздух из-за естественной микроскопической утечки через структуру резины и клапан. Систематический контроль остается самым простым способом сэкономить деньги и обеспечить безопасность на дороге.

Ранее Новини.LIVE писали о том, должны ли все шины на автомобиле иметь одинаковый рисунок протектора. Эксперты рекомендуют избегать смешивания шин, чтобы сохранить заводские параметры торможения и управляемости автомобиля.

Также читайте, почему автомобильная шина может взорваться летом прямо на дороге. Сама по себе жара редко становится причиной аварии, главная опасность кроется в другом факторе.