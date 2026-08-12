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Главная Авто Правда о продажах электромобилей: статистика вводит в заблуждение

Правда о продажах электромобилей: статистика вводит в заблуждение

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 10:55
Стали известны реальные показатели продаж электромобилей в мире: мифы и факты
Продажа электромобилей в автосалоне. Фото: drive.com.au

Вокруг популярности аккумуляторного транспорта в мире возникло немало мифов из-за смешивания статистических данных. Подробное исследование продаж электромобилей провел один из ведущих мировых автомобильных аналитиков и владелец CarIndustryAnalysis Фелипе Муньос. Эксперт проанализировал данные о регистрации на 66 ключевых рынках, отделив чисто электрические автомобили от гибридов. Оказалось, что средний мировой показатель составляет около 14,3%, что существенно отличается от громких заявлений в СМИ.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Манипуляции цифрами

Во многих отчетных публикациях продажи плагин-гибридов и автомобилей с бензиновыми генераторами относят к общей категории электромобилей. Это существенно искажает реальную картину глобального перехода на аккумуляторную тягу.

Например, в Китае доля электрифицированных автомобилей приближается к 60%, но на чисто аккумуляторные модели приходится лишь 27,9%. В США этот показатель составляет 5,9%, а в Японии чистые электрокары занимают лишь 2,2% от общего объема продаж новых автомобилей.

Среди лидеров оказались страны, где покупатели отдают предпочтение частному дому с возможностью удобной ночной зарядки. Также высокие результаты демонстрируют государства с собственными национальными брендами.

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10 рынков с наибольшей долей регистраций новых электромобилей в первом квартале 2026 года:

  1. Норвегия: 97,9%
  2. Гонконг: 82,2%
  3. Дания: 80%
  4. Сингапур: 57,6%
  5. Финляндия: 46,9%
  6. Швеция: 40,7%
  7. Бельгия: 34,7%
  8. Вьетнам: 33,1%
  9. Мальта: 32,4%
  10. Исландия: 32,2%

Влияние брендов

Развитию рынка существенно способствует наличие сильного местного производителя. Во Вьетнаме высокие показатели обеспечивает бренд VinFast, а в Турции активный рост демонстрирует марка Togg.

Немецкие и французские автоконцерны сейчас активно инвестируют в новые аккумуляторные модели, чтобы догнать китайских конкурентов. В то же время сдержанный спрос в США и Японии объясняет медленное расширение линеек электромобилей от таких гигантов, как Toyota.

Ранее Новини.LIVE писали о том, в чём преимущество электромобилей с наименьшим запасом хода. Компактные городские модели предлагают доступную цену, ведь именно батарея составляет большую часть стоимости транспортного средства.

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электрокары исследование продажа авто електромобиль Toyota статистика VinFast
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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