Стали известны реальные показатели продаж электромобилей в мире: мифы и факты

Продажа электромобилей в автосалоне. Фото: drive.com.au

Вокруг популярности аккумуляторного транспорта в мире возникло немало мифов из-за смешивания статистических данных. Подробное исследование продаж электромобилей провел один из ведущих мировых автомобильных аналитиков и владелец CarIndustryAnalysis Фелипе Муньос. Эксперт проанализировал данные о регистрации на 66 ключевых рынках, отделив чисто электрические автомобили от гибридов. Оказалось, что средний мировой показатель составляет около 14,3%, что существенно отличается от громких заявлений в СМИ.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Манипуляции цифрами

Во многих отчетных публикациях продажи плагин-гибридов и автомобилей с бензиновыми генераторами относят к общей категории электромобилей. Это существенно искажает реальную картину глобального перехода на аккумуляторную тягу.

Например, в Китае доля электрифицированных автомобилей приближается к 60%, но на чисто аккумуляторные модели приходится лишь 27,9%. В США этот показатель составляет 5,9%, а в Японии чистые электрокары занимают лишь 2,2% от общего объема продаж новых автомобилей.

Среди лидеров оказались страны, где покупатели отдают предпочтение частному дому с возможностью удобной ночной зарядки. Также высокие результаты демонстрируют государства с собственными национальными брендами.

Читайте также:

10 рынков с наибольшей долей регистраций новых электромобилей в первом квартале 2026 года:

Норвегия: 97,9% Гонконг: 82,2% Дания: 80% Сингапур: 57,6% Финляндия: 46,9% Швеция: 40,7% Бельгия: 34,7% Вьетнам: 33,1% Мальта: 32,4% Исландия: 32,2%

Влияние брендов

Развитию рынка существенно способствует наличие сильного местного производителя. Во Вьетнаме высокие показатели обеспечивает бренд VinFast, а в Турции активный рост демонстрирует марка Togg.

Немецкие и французские автоконцерны сейчас активно инвестируют в новые аккумуляторные модели, чтобы догнать китайских конкурентов. В то же время сдержанный спрос в США и Японии объясняет медленное расширение линеек электромобилей от таких гигантов, как Toyota.

Ранее Новини.LIVE писали о том, в чём преимущество электромобилей с наименьшим запасом хода. Компактные городские модели предлагают доступную цену, ведь именно батарея составляет большую часть стоимости транспортного средства.

Также читайте, какой год выпуска Tesla Model Y с пробегом стоит купить. У каждого есть свои уникальные плюсы и минусы, которые могут существенно повлиять на комфорт эксплуатации.