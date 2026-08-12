Стали відомі реальні продажі електромобілів у світі: міфи та факти

Правда про продаж електромобілів: статистика вводить в оману
Навколо популярності акумуляторного транспорту у світі виникло чимало міфів через змішування статистики. Детальне дослідження продажів електромобілів провів один з провідних світових автомобільних аналітиків та власник CarIndustryAnalysis Феліпе Муньйос. Експерт проаналізував дані реєстрацій на 66 ключових ринках, відокремивши чисті електрокари від гібридів. Виявилося, що середній світовий показник становить близько 14,3%, що істотно відрізняється від гучних медійних заяв.
Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.
Маніпуляції цифрами
У багатьох звітних публікаціях продажі плагін-гібридів та машин з бензиновими генераторами зараховують до загальної категорії електричного транспорту. Це суттєво викривляє реальну картину глобального переходу на акумуляторну тягу.
Наприклад, у Китаї частка електрифікованих машин наближається до 60%, але на суто акумуляторні моделі припадає лише 27,9%. У США цей показник становить 5,9%, а в Японії чисті електрокари займають лише 2,2% від загального обсягу продажів нових машин.
Серед лідерів опинилися країни, де покупці віддають перевагу приватному будинку з можливістю зручної нічної зарядки. Також високі результати показують держави з власними національними брендами.
10 ринків з найбільшою часткою реєстрацій нових електромобілів у першому кварталі 2026 року:
- Норвегія: 97,9%
- Гонконг: 82,2%
- Данія: 80%
- Сінгапур: 57,6%
- Фінляндія: 46,9%
- Швеція: 40,7%
- Бельгія: 34,7%
- В'єтнам: 33,1%
- Мальта: 32,4%
- Ісландія: 32,2%
Вплив брендів
Розвитку ринку суттєво сприяє наявність сильного місцевого виробника. У В'єтнамі високі показники забезпечує бренд VinFast, а в Туреччині активне зростання показує марка Togg.
Німецькі та французькі автоконцерни зараз активно інвестують у нові акумуляторні моделі, щоб наздогнати китайських конкурентів. Водночас стриманий попит у США та Японії пояснює повільне розширення електричних лінійок від таких гігантів, як Toyota.
Раніше Новини.LIVE писали, у чому перевага електромобілів з найменшим запасом ходу. Компактні міські моделі пропонують доступну ціну, адже саме батарея становить більшу частину вартості транспортного засобу.
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