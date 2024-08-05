Тест по ПДД — многие ошибаются, кто может выполнить маневр

Распространена ошибка с ПДД — кто из водителей может совершить маневр
Задач по темам обгон и начало движения и изменение его направления. Водитель какого автомобиля может выполнить задуманный маневр в изображенной ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель черного автомобиля.
- Оба водителя имеют право выполнить маневры.
- Оба водителя не имеют права выполнить маневры.
Разбор задачи
Белый автомобиль просто двигается в своей полосе, водитель красного авто намерен его обогнать, а водитель черной машины хочет развернуться. Водители красного и черного авто собираются выполнить маневры, отличающиеся повышенной опасностью, поэтому они не всегда разрешены.
Согласно пункту 14.6 ПДД, обгон запрещается "в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости".
Водитель красной машины пытается совершить обгон на крутом повороте, что очень опасно и трактуется как нарушение правил.
Водитель черного автомобиля выполняет разворот недалеко от этого крутого поворота. Согласно пункту 10.7 ПДД, разворот запрещается "при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении".
В изображенной ситуации мало того, что сам поворот довольно опасен, да еще и у края дороги растут деревья, ухудшающие видимость на этом участке.
Правильный ответ №4
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