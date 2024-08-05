Тест з ПДР — багато помиляються, хто може виконати маневр

Хто порушує правила? Малюнок: "За! Правилами".

Задач з тем обгін та початок руху й зміна його напрямку. Водій якого автомобіля може виконати задуманий маневр в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій чорного автомобіля. Обидва водії мають право виконати маневри. Обидва водії не мають права виконати маневри.

Розбір задачі

Білий автомобіль просто рухається у своїй смузі, водій червоного авто має намір його обігнати, а водій чорної машини хоче розвернутися. Водії червоного та чорного авто збираються виконати маневри, які вирізняються підвищеною небезпекою, тому вони не завжди дозволені.





Згідно з пунктом 14.6 ПДР, обгін забороняється "у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості".

Водій червоної машини намагається виконати обгін на крутому повороті, що дуже небезпечно й трактується як порушення правил.

Водій чорного автомобіля виконує розворот неподалік від цього крутого повороту. Згідно з пунктом 10.7 ПДР, розворот забороняється "за видимості дороги менш як 100 м хоча б в одному напрямку".

В зображеній ситуації мало того, що сам поворот доволі небезпечний, так ще й біля краю дороги ростуть дерева, які погіршують видимість на цій ділянці.

Правильна відповідь №4

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