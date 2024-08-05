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Поширена помилка з ПДР — хто з водіїв може виконати маневр

5 серпня 2024 06:00
Валентин Бандура - Редактор
Тест з ПДР — багато помиляються, хто може виконати маневр
Хто порушує правила? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задач з тем обгін та початок руху й зміна його напрямку. Водій якого автомобіля може виконати задуманий маневр в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій червоного автомобіля.
  2. Водій чорного автомобіля.
  3. Обидва водії мають право виконати маневри.
  4. Обидва водії не мають права виконати маневри.

Розбір задачі

Білий автомобіль просто рухається у своїй смузі, водій червоного авто має намір його обігнати, а водій чорної машини хоче розвернутися. Водії червоного та чорного авто збираються виконати маневри, які вирізняються підвищеною небезпекою, тому вони не завжди дозволені.


Поширена помилка з ПДР — хто з водіїв може виконати маневр - фото 1

Згідно з пунктом 14.6 ПДР, обгін забороняється "у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості".

Водій червоної машини намагається виконати обгін на крутому повороті, що дуже небезпечно й трактується як порушення правил.

Водій чорного автомобіля виконує розворот неподалік від цього крутого повороту. Згідно з пунктом 10.7 ПДР, розворот забороняється "за видимості дороги менш як 100 м хоча б в одному напрямку".

В зображеній ситуації мало того, що сам поворот доволі небезпечний, так ще й біля краю дороги ростуть дерева, які погіршують видимість на цій ділянці.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми початок руху та зміна його напрямку — тут і тут.

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

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