Недорогий кроссовер, популярный в Украине, не прошел тест на безопасность водителя

Популярный в Украине бюджетный кроссовер не прошел тест на безопасность водителя
Европейская программа оценки безопасности автомобилей Euro NCAP обнародовала результаты краш-тестов кроссовера Dacia Duster третьего поколения (в Украине продается под брендом Renault). По мнению экспертов, автомобиль провалил испытания, и не стал с точки зрения безопасности гораздо лучше предыдущей модели.
Об этом сообщил сайт Euro NCAP.
Популярный в Украине, в том числе в правоохранительных органах, Duster 2024, сумел собрать только три звезды из пяти максимальных.
Duster 2024: оценки Euro NCAP
- Защита взрослых — 70%.
- Защита детей — 84%.
- Защита пешеходов — 60%.
- Работа помощников водителя — 57%.
- За фронтальный удар — 11,4 балла из 16 возможных (в том числе из-за слабой защиты груди водителя).
- За боковой удар — 12 баллов из 16.
- За удар сзади — 3,6 балла из 4.
Рестайлинг второго поколения Duster 2017 в аналогичных краш-тестах в свое время получил:
- защита взрослых — 71%;
- защита детей — 66%;
- защита пешеходов — 56%;
- работа помощников водителя — 37%.
Ранее мы писали, какая версия Renault Duster создаст для автовладельца кучу проблем. Также мы представляли пять альтернативных Renault Duster кроссоверов.
Читайте Новини.LIVE!