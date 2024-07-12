Недорогий кроссовер, популярный в Украине, не прошел тест на безопасность водителя

Dacia Duster 2024. Фото: topgear

Европейская программа оценки безопасности автомобилей Euro NCAP обнародовала результаты краш-тестов кроссовера Dacia Duster третьего поколения (в Украине продается под брендом Renault). По мнению экспертов, автомобиль провалил испытания, и не стал с точки зрения безопасности гораздо лучше предыдущей модели.

Об этом сообщил сайт Euro NCAP.

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Duster 2024: оценки Euro NCAP

Защита взрослых — 70%.

Защита детей — 84%.

Защита пешеходов — 60%.

Работа помощников водителя — 57%.

Инфографика: Euro NCAP

За фронтальный удар — 11,4 балла из 16 возможных (в том числе из-за слабой защиты груди водителя).

За боковой удар — 12 баллов из 16.

За удар сзади — 3,6 балла из 4.

Рестайлинг второго поколения Duster 2017 в аналогичных краш-тестах в свое время получил:

защита взрослых — 71%;

защита детей — 66%;

защита пешеходов — 56%;

работа помощников водителя — 37%.

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