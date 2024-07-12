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Популярный в Украине бюджетный кроссовер не прошел тест на безопасность водителя

12 июля 2024 19:50
Святослав Мотюженко - Редактор
Недорогий кроссовер, популярный в Украине, не прошел тест на безопасность водителя
Dacia Duster 2024. Фото: topgear
Святослав Мотюженко - Редактор

Европейская программа оценки безопасности автомобилей Euro NCAP обнародовала результаты краш-тестов кроссовера Dacia Duster третьего поколения (в Украине продается под брендом Renault). По мнению экспертов, автомобиль провалил испытания, и не стал с точки зрения безопасности гораздо лучше предыдущей модели.

Об этом сообщил сайт Euro NCAP.

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Duster 2024: оценки Euro NCAP

  • Защита взрослых — 70%.
  • Защита детей — 84%.
  • Защита пешеходов — 60%.
  • Работа помощников водителя — 57%.

 

Популярный в Украине бюджетный кроссовер не прошел тест на безопасность водителя - фото 1
Инфографика: Euro NCAP
  • За фронтальный удар — 11,4 балла из 16 возможных (в том числе из-за слабой защиты груди водителя).
  • За боковой удар — 12 баллов из 16.
  • За удар сзади — 3,6 балла из 4.

 

Рестайлинг второго поколения Duster 2017 в аналогичных краш-тестах в свое время получил:

  • защита взрослых — 71%;
  • защита детей — 66%;
  • защита пешеходов — 56%;
  • работа помощников водителя — 37%.

Ранее мы писали, какая версия Renault Duster создаст для автовладельца кучу проблем. Также мы представляли пять альтернативных Renault Duster кроссоверов.

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