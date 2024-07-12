Недорогий кросовер, популярний в Україні, не пройшов тест на безпеку водія

Популярний в Україні бюджетний кросовер не пройшов тест на безпеку водія
Європейська програма оцінки безпеки автомобілів Euro NCAP оприлюднила результати краш-тестів кросовера Dacia Duster третього покоління (в Україні продається під брендом Renault). На думку експертів, автомобіль провалив випробування, та не став з погляду безпеки набагато кращим за попередню модель.
Про це повідомив сайт Euro NCAP.
Популярний в Україні, зокрема в правоохоронних органах, Duster 2024, спромігся зібрати лише три зірки з п'яти максимальних.
Duster 2024: оцінки Euro NCAP
- Захист дорослих — 70%.
- Захист дітей — 84%.
- Захист пішоходів — 60%.
- Робота помічників водія — 57%.
- За фронтальний удар — 11,4 бала з 16 можливих (зокрема через слабкий захист грудей водія).
- За бічний удар — 12 балів з 16.
- За удар ззаду — 3,6 бала із 4.
Рестайлінг другого покоління Duster 2017 в аналогічних краш-тестах свого часу отримав за:
- захист дорослих — 71%;
- захист дітей — 66%;
- захист пішоходів — 56%;
- робота помічників водія — 37%.
Раніше ми писали, яка версія Renault Duster створить для автовласника купу проблем. Також ми представляли п'ять альтернативних Renault Duster кросоверів.
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