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Популярний в Україні бюджетний кросовер не пройшов тест на безпеку водія

12 липня 2024 19:50
Святослав Мотюженко - Редактор
Недорогий кросовер, популярний в Україні, не пройшов тест на безпеку водія
Dacia Duster 2024. Фото: topgear
Святослав Мотюженко - Редактор

Європейська програма оцінки безпеки автомобілів Euro NCAP оприлюднила результати краш-тестів кросовера Dacia Duster третього покоління (в Україні продається під брендом Renault). На думку експертів, автомобіль провалив випробування, та не став з погляду безпеки набагато кращим за попередню модель.

Про це повідомив сайт Euro NCAP.

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Duster 2024: оцінки Euro NCAP

  • Захист дорослих — 70%.
  • Захист дітей — 84%.
  • Захист пішоходів — 60%.
  • Робота помічників водія — 57%.

 

Популярний в Україні бюджетний кросовер не пройшов тест на безпеку водія - фото 1
Інфографіка: Euro NCAP
  • За фронтальний удар — 11,4 бала з 16 можливих (зокрема через слабкий захист грудей водія).
  • За бічний удар — 12 балів з 16.
  • За удар ззаду — 3,6 бала із 4.

 

Рестайлінг другого покоління Duster 2017 в аналогічних краш-тестах свого часу отримав за:

  • захист дорослих — 71%;
  • захист дітей — 66%;
  • захист пішоходів — 56%;
  • робота помічників водія — 37%.

Раніше ми писали, яка версія Renault Duster створить для автовласника купу проблем. Також ми представляли п'ять альтернативних Renault Duster кросоверів.

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