Недорогий кросовер, популярний в Україні, не пройшов тест на безпеку водія

Dacia Duster 2024. Фото: topgear

Європейська програма оцінки безпеки автомобілів Euro NCAP оприлюднила результати краш-тестів кросовера Dacia Duster третього покоління (в Україні продається під брендом Renault). На думку експертів, автомобіль провалив випробування, та не став з погляду безпеки набагато кращим за попередню модель.

Про це повідомив сайт Euro NCAP.

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Duster 2024: оцінки Euro NCAP

Захист дорослих — 70%.

Захист дітей — 84%.

Захист пішоходів — 60%.

Робота помічників водія — 57%.

Інфографіка: Euro NCAP

За фронтальний удар — 11,4 бала з 16 можливих (зокрема через слабкий захист грудей водія).

За бічний удар — 12 балів з 16.

За удар ззаду — 3,6 бала із 4.

Рестайлінг другого покоління Duster 2017 в аналогічних краш-тестах свого часу отримав за:

захист дорослих — 71%;

захист дітей — 66%;

захист пішоходів — 56%;

робота помічників водія — 37%.

Раніше ми писали, яка версія Renault Duster створить для автовласника купу проблем. Також ми представляли п'ять альтернативних Renault Duster кросоверів.