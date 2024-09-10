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Популярный автобренд выпустит 21 новую модель в течение шести лет — подробности

10 сентября 2024 06:00
Валентин Бандура - Редактор
Популярный автобренд меняет концепцию – появится 21 новая модель в течение 6 лет
Hyundai N Vision 74. Фото: hyundai-n.com
Валентин Бандура - Редактор

Южнокорейский лидер автопрома Hyundai уже является одной из самых популярных марок в Азии, конкурируя с гигантами — Toyota и Honda. Однако будущий запрет на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей в Великобритании и всеобщее усиление экологических правил во всем мире подтолкнули боссов компании к смене модельного ряда.

Об этом сообщила The Sun.

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Изменение концепции

Компания надеется выпустить большую линейку электрокаров до того, как запрет на ДВС вступит в силу в 2030 году.

На днях, выступая на Дне инвестора, генеральный директор Hyundai Джехун Чанг заявил, что Hyundai планирует начать расширение линейки электромобилей в соответствии с прогнозами возобновления спроса.

"Мы планируем выпустить 21 новую модель к 2030 году, чтобы предоставить потребителям широкий выбор вариантов, в частности, полную линейку электромобилей от экономичного до роскошного и высокопроизводительного", — отметил Чанг.

То есть новая линейка будет включать в себя ряд электромобилей для массового рынка, а также новый роскошный электрокар от суббренда Hyundai Genesis и даже спортивный автомобиль, о котором ходят слухи с 2022 года.

Каким будет Hyundai N Vision 74

Спорткар N Vision 74 получит ретро-клиновидный дизайн, сочетающийся с футуристическим видом кузова, изготовленного из углеродного волокна.

Спортивный автомобиль изначально задумывался только как концепт-кар, тизеры которого были опубликованы несколько лет назад. Но очень положительная реакция фанатов, видимо, подтолкнула Hyundai запустить его в производство.

Никакая официальная информация пока не обнародована, но южнокорейская автомобильная пресса предполагает, что у авто будет революционная силовая установка на водородном топливе мощностью более 760 л.с.

Сообщалось, что в 2026 году будет произведено всего 200 экземпляров, а цены на спорткар будут начинаться от 372 000 долларов.

Ранее в Украине начались продажи электрического Hyundai Kona. Также рассказывали о трех автомобилях Hyundai, которые рекомендуют корейские автолюбители.

авто электрокары Южная Корея автомобиль електромобиль

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