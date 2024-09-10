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Популярний автобренд випустить 21 нову модель протягом шести років — подробиці

10 вересня 2024 06:00
Валентин Бандура - Редактор
Популярний автобренд міняє концепцію — з'явиться 21 нова модель протягом 6 років
Hyundai N Vision 74. Фото: hyundai-n.com
Валентин Бандура - Редактор

Південнокорейський лідер автопрому Hyundai вже є однією з найпопулярніших марок в Азії, конкуруючи з гігантами — Toyota та Honda. Однак майбутня заборона на продаж нових бензинових та дизельних автомобілів у Великій Британії та загальне посилення екологічних правил в усьому світі підштовхнули босів компанії до зміни модельного ряду.

Про це повідомила The Sun.

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Зміна концепції

Компанія сподівається випустити велику лінійку електрокарів до того, як заборона на ДВЗ набуде чинності у 2030 році.

Днями, виступаючи на Дні інвестора, генеральний директор Hyundai Джехун Чанг заявив, що Hyundai розпочне розширення лінійки електромобілів відповідно до прогнозів відновлення попиту.

"Ми плануємо випустити 21 нову модель до 2030 року, щоб надати споживачам широкий вибір варіантів, зокрема повну лінійку електромобілів від економічного до розкішного та високопродуктивного", — зазначив Чанг.

Тобто нова лінійка включатиме низку електромобілів для масового ринку, а також новий розкішний електрокар від суббренду Hyundai Genesis та навіть спортивний автомобіль, про який ходять чутки з 2022 року.

Яким буде Hyundai N Vision 74

Спорткар N Vision 74 отримає ретро-клиноподібний дизайн, який поєднується з футуристичним виглядом кузова, виробленого з вуглецевого волокна.

Спортивний автомобіль спочатку задумувався лише як концепт-кар, тизери якого були опубліковані кілька років тому. Але надзвичайно позитивна реакція фанатів, мабуть, підштовхнула Hyundai запустити його у виробництво.

Жодної офіційної інформації поки не оприлюднено, але південнокорейська автомобільна преса припускає, що авто матиме революційну силову установку на водневому паливі потужністю понад 760 к.с.

Повідомлялося, що у 2026 році буде виготовлено лише 200 екземплярів, а ціни на спорткар починатимуться від 372 000 доларів.

Раніше в Україні розпочалися продажі електричного Hyundai Kona. Також розповідали про три автомобілі Hyundai, які рекомендують корейські автолюбителі.

авто електрокари Південна Корея автомобіль електромобіль

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