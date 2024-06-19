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Ошибаются 65% — где разрешено развернуться зеленому автомобилю

19 июня 2024 06:45
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Только 35% опрошенных ответили правильно — где авто может развернуться
Где можно развернуться? Рисунок: "Школа Авто".
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Только 35% опрошенных на канале правильно решили эту задачу по ПДД. По какой траектории разрешается развернуться водителю зеленого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа Авто".

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Варианты ответа

  1. Разрешено по всем траекториям.
  2. Только по траектории 1.
  3. Только по траектории 2.
  4. По всем траекториям запрещено.

Разбор задачи

Перед зеленым автомобилем находятся два пересечения проезжих частей. На перекрестках разворот по правилам не запрещается. Но, чтобы узнать точный ответ, нужно обратить внимание на установленные дорожные знаки.

Нас интересуют знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением"


Ошибаются 65% — где разрешено развернуться зеленому автомобилю - фото 1

и знак 4.1 "Движение прямо".


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А перед вторым перекрестком — знак 5.7.2 "Выезд на дорогу с односторонним движением".


Ошибаются 65% — где разрешено развернуться зеленому автомобилю - фото 3

Большинство водителей считают, что знак "Выезд на дорогу с односторонним движением" запрещает разворот. Однако данный знак не запрещает разворот на перекрестке, ведь водитель после разворота поедет прямо и не окажется на встречной полосе.

Развернутся по траектории 1 водитель не может из-за знака "Движение прямо". Но так как зона действия этого знака — от места установки до следующего пересечения дорог, то водителю зеленого автомобиля ничего не мешает развернуться по траектории 2.

Правильный ответа №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.

ПДД
тест
правила дорожного движения
водители
автомобиль
авто

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