Только 35% опрошенных ответили правильно — где авто может развернуться

Где можно развернуться? Рисунок: "Школа Авто".

Только 35% опрошенных на канале правильно решили эту задачу по ПДД. По какой траектории разрешается развернуться водителю зеленого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа Авто".

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Варианты ответа

Разрешено по всем траекториям. Только по траектории 1. Только по траектории 2. По всем траекториям запрещено.

Разбор задачи

Перед зеленым автомобилем находятся два пересечения проезжих частей. На перекрестках разворот по правилам не запрещается. Но, чтобы узнать точный ответ, нужно обратить внимание на установленные дорожные знаки.

Нас интересуют знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением"





и знак 4.1 "Движение прямо".





А перед вторым перекрестком — знак 5.7.2 "Выезд на дорогу с односторонним движением".





Большинство водителей считают, что знак "Выезд на дорогу с односторонним движением" запрещает разворот. Однако данный знак не запрещает разворот на перекрестке, ведь водитель после разворота поедет прямо и не окажется на встречной полосе.

Развернутся по траектории 1 водитель не может из-за знака "Движение прямо". Но так как зона действия этого знака — от места установки до следующего пересечения дорог, то водителю зеленого автомобиля ничего не мешает развернуться по траектории 2.

Правильный ответа №3

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