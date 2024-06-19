Лише 35% опитаних відповіли правильно — де авто може розвернутися

Де можна розвернутися? Малюнок: "Школа Авто".

Лише 35% опитаних на каналі правильно розв'язали це завдання з правил дорожнього руху. Якою траєкторією дозволяється розвернутися водієві зеленого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

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Варіанти відповіді

Дозволено за всіма траєкторіями. Лише за траєкторією 1. Лише за траєкторією 2. За всіма траєкторіями заборонено.

Розбір завдання

Перед зеленим автомобілем знаходяться два перетини проїжджих частин. На перехрестях розворот за правилами не забороняється. Але щоб дізнатися точну відповідь, потрібно звернути увагу на встановлені дорожні знаки.

Нас цікавлять знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом"





та знак 4.1 "Рух прямо".





А перед другим перехрестям — знак 5.7.2 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом".





Більшість водіїв вважають, що знак "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом" забороняє розворот. Однак, цей знак не забороняє розворот на перехресті, адже водій після розвороту поїде прямо і не опиниться на зустрічній смузі.

Розгорнуться траєкторією 1 водій не може через знак "Рух прямо". Але позаяк зона дії цього знака — від місця встановлення до наступного перетину доріг, то водієві зеленого автомобіля нічого не заважає розвернутися за траєкторією 2.

Правильна відповідь — №3

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