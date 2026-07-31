Тест ПДД об остановке и стоянке: кто нарушает правила

Четыре машины на стоянке. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований запрещающих дорожных знаков и по теме об остановке и стоянке транспортных средств. Белая и синяя машины стоят на правой стороне дороги, а красная и зеленая — на левой. Водитель какого автомобиля нарушил правила, совершив остановку в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Водители красного и зеленого автомобилей. Водители белого и синего автомобилей. Водители белого и красного автомобилей. Водители синего и зеленого автомобилей. Только водитель синего автомобиля. Все водители нарушили правила.

Разбор задачи

В соответствии с пунктом 15.3 ПДД, в населенных пунктах остановка и стоянка с левой стороны разрешены на дорогах с одной полосой движения в каждом направлении при отсутствии трамвайных путей посередине и сплошной линии разметки 1.1.

Эти условия выполнены, остановка слева разрешена, поэтому водители красного и зеленого автомобилей правил не нарушили.

Читайте также:

С правой стороны установлен дорожный знак 3.34 "Остановка запрещена" вместе с табличкой 7.2.4 "Зона действия". Табличка указывает, что участок находится непосредственно в зоне действия знака, то есть остановка запрещена как до места его установки, так и после него.

Следовательно, водители белого и синего автомобилей являются нарушителями.

Согласно разделу 33 ПДД, знак 3.34 действует исключительно на той стороне дороги, на которой он установлен. На водителей красного и зеленого автомобилей его требования не распространяются.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: