Тест ПДД об остановке и стоянке: кто нарушает правила

Полезный тест ПДД: кто из водителей припарковался с нарушением
Задача на знание требований запрещающих дорожных знаков и по теме об остановке и стоянке транспортных средств. Белая и синяя машины стоят на правой стороне дороги, а красная и зеленая — на левой. Водитель какого автомобиля нарушил правила, совершив остановку в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водители красного и зеленого автомобилей.
- Водители белого и синего автомобилей.
- Водители белого и красного автомобилей.
- Водители синего и зеленого автомобилей.
- Только водитель синего автомобиля.
- Все водители нарушили правила.
Разбор задачи
В соответствии с пунктом 15.3 ПДД, в населенных пунктах остановка и стоянка с левой стороны разрешены на дорогах с одной полосой движения в каждом направлении при отсутствии трамвайных путей посередине и сплошной линии разметки 1.1.
Эти условия выполнены, остановка слева разрешена, поэтому водители красного и зеленого автомобилей правил не нарушили.
С правой стороны установлен дорожный знак 3.34 "Остановка запрещена" вместе с табличкой 7.2.4 "Зона действия". Табличка указывает, что участок находится непосредственно в зоне действия знака, то есть остановка запрещена как до места его установки, так и после него.
Следовательно, водители белого и синего автомобилей являются нарушителями.
Согласно разделу 33 ПДД, знак 3.34 действует исключительно на той стороне дороги, на которой он установлен. На водителей красного и зеленого автомобилей его требования не распространяются.
Правильный ответ №2
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