Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Полезный тест ПДД: кто из водителей припарковался с нарушением

Полезный тест ПДД: кто из водителей припарковался с нарушением

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 20:40
Тест ПДД об остановке и стоянке: кто нарушает правила
Четыре машины на стоянке. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований запрещающих дорожных знаков и по теме об остановке и стоянке транспортных средств. Белая и синяя машины стоят на правой стороне дороги, а красная и зеленая — на левой. Водитель какого автомобиля нарушил правила, совершив остановку в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Водители красного и зеленого автомобилей.
  2. Водители белого и синего автомобилей.
  3. Водители белого и красного автомобилей.
  4. Водители синего и зеленого автомобилей.
  5. Только водитель синего автомобиля.
  6. Все водители нарушили правила.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто порушник

В соответствии с пунктом 15.3 ПДД, в населенных пунктах остановка и стоянка с левой стороны разрешены на дорогах с одной полосой движения в каждом направлении при отсутствии трамвайных путей посередине и сплошной линии разметки 1.1.

Эти условия выполнены, остановка слева разрешена, поэтому водители красного и зеленого автомобилей правил не нарушили.

Читайте также:

С правой стороны установлен дорожный знак 3.34 "Остановка запрещена" вместе с табличкой 7.2.4 "Зона действия". Табличка указывает, что участок находится непосредственно в зоне действия знака, то есть остановка запрещена как до места его установки, так и после него.

Следовательно, водители белого и синего автомобилей являются нарушителями.

Согласно разделу 33 ПДД, знак 3.34 действует исключительно на той стороне дороги, на которой он установлен. На водителей красного и зеленого автомобилей его требования не распространяются.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации