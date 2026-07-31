Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Корисний тест ПДР: хто з водіїв запаркувався не за правилами

Корисний тест ПДР: хто з водіїв запаркувався не за правилами

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2026 20:40
Тест ПДР про зупинку та стоянку: хто порушує правила
Чотири авто на стоянці. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання заборонних дорожніх знаків та з теми про зупинку і стоянку транспортних засобів. Біла та синя машини стоять на правому боці дороги, а червоне та зелене авто — на лівому. Водій якого автомобіля порушив правила, здійснивши зупинку у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Водії червоного та зеленого автомобілів.
  2. Водії білого та синього автомобілів.
  3. Водії білого та червоного автомобілів.
  4. Водії синього та зеленого автомобілів.
  5. Лише водій синього автомобіля.
  6. Всі водії порушили правила.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто порушник

Відповідно до пункту 15.3 ПДР, у населених пунктах зупинка й стоянка з лівого боку дозволяються на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку за відсутності трамвайних колій посередині та суцільної лінії розмітки 1.1.

Ці умови виконано, зупинка зліва дозволена, тому водії червоного та зеленого автомобілів правил не порушили.

Читайте також:

На правому боці встановлено дорожній знак 3.34 "Зупинку заборонено" разом з табличкою 7.2.4 "Зона дії". Табличка вказує, що ділянка перебуває безпосередньо в зоні дії знака, тобто зупинка заборонена як до місця його встановлення, так і після нього.

Отже, водії білого та синього автомобілів є порушниками.

Згідно з розділом 33 ПДР, знак 3.34 діє виключно на той бік дороги, на якому він встановлений. На водіїв червоного та зеленого авто його вимоги не поширюється.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації