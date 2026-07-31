Тест ПДР про зупинку та стоянку: хто порушує правила

Чотири авто на стоянці. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання заборонних дорожніх знаків та з теми про зупинку і стоянку транспортних засобів. Біла та синя машини стоять на правому боці дороги, а червоне та зелене авто — на лівому. Водій якого автомобіля порушив правила, здійснивши зупинку у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Водії червоного та зеленого автомобілів. Водії білого та синього автомобілів. Водії білого та червоного автомобілів. Водії синього та зеленого автомобілів. Лише водій синього автомобіля. Всі водії порушили правила.

Розбір задачі

Відповідно до пункту 15.3 ПДР, у населених пунктах зупинка й стоянка з лівого боку дозволяються на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку за відсутності трамвайних колій посередині та суцільної лінії розмітки 1.1.

Ці умови виконано, зупинка зліва дозволена, тому водії червоного та зеленого автомобілів правил не порушили.

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На правому боці встановлено дорожній знак 3.34 "Зупинку заборонено" разом з табличкою 7.2.4 "Зона дії". Табличка вказує, що ділянка перебуває безпосередньо в зоні дії знака, тобто зупинка заборонена як до місця його встановлення, так і після нього.

Отже, водії білого та синього автомобілів є порушниками.

Згідно з розділом 33 ПДР, знак 3.34 діє виключно на той бік дороги, на якому він встановлений. На водіїв червоного та зеленого авто його вимоги не поширюється.

Правильна відповідь №2

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