Главная Авто Полезный тест ПДД — что означает дорожный знак

Полезный тест ПДД — что означает дорожный знак

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 06:45
Тест ПДД: 49% водителей не знают значения этого знака
Дорожный знак 3.42 "Конец всех запретов и ограничений" на фоне деревьев. Фото: Exist.ua

Задача на знание запрещающих дорожных знаков. Что обозначает изображенный на фото дорожный знак?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

  1. Конец действия всех ранее установленных дорожных знаков.
  2. Конец действия всех запретов и ограничений, введенных ПДД.
  3. Конец действия всех запретов и ограничений, введенных одним или несколькими запрещенными дорожными знаками.

Разбор задачи

Тест з ПДР: що скасовує цей дорожній знак?

Знак 3.42 "Конец всех запретов и ограничений" определяет одновременно конец действия всех запретов и ограничений, введенных одним или несколькими запрещающими дорожными знаками:

  • 3.20 "Движение транспортных средств без соблюдения дистанции ... м запрещено"
  • 3.25 "Обгон запрещен"
  • 3.27 "Обгон грузовым автомобилям запрещен"
  • 3.29 "Ограничение максимальной скорости"
  • 3.31 "Зона ограничения максимальной скорости"
  • 3.33 "Подача звукового сигнала запрещена"
  • 3.34 "Остановка запрещена"
  • 3.35 "Стоянка запрещена"
  • 3.36 "Стоянка запрещена в нечетные числа месяца"
  • 3.37 "Стоянка запрещена в четные числа месяца"
  • 3.38 "Зона ограниченной стоянки"
  • 3.44 "Движение указанных транспортных средств запрещено"
  • 3.45 "Движение указанных транспортных средств запрещено".

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
