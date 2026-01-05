Тест ПДД: 49% водителей не знают значения этого знака

Дорожный знак 3.42 "Конец всех запретов и ограничений" на фоне деревьев. Фото: Exist.ua

Задача на знание запрещающих дорожных знаков. Что обозначает изображенный на фото дорожный знак?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

Конец действия всех ранее установленных дорожных знаков. Конец действия всех запретов и ограничений, введенных ПДД. Конец действия всех запретов и ограничений, введенных одним или несколькими запрещенными дорожными знаками.

Разбор задачи

Знак 3.42 "Конец всех запретов и ограничений" определяет одновременно конец действия всех запретов и ограничений, введенных одним или несколькими запрещающими дорожными знаками:

3.20 "Движение транспортных средств без соблюдения дистанции ... м запрещено"

3.25 "Обгон запрещен"

3.27 "Обгон грузовым автомобилям запрещен"

3.29 "Ограничение максимальной скорости"

3.31 "Зона ограничения максимальной скорости"

3.33 "Подача звукового сигнала запрещена"

3.34 "Остановка запрещена"

3.35 "Стоянка запрещена"

3.36 "Стоянка запрещена в нечетные числа месяца"

3.37 "Стоянка запрещена в четные числа месяца"

3.38 "Зона ограниченной стоянки"

3.44 "Движение указанных транспортных средств запрещено"

3.45 "Движение указанных транспортных средств запрещено".

Правильный ответ

№3

