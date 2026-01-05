Тест ПДД: 49% водителей не знают значения этого знака

Полезный тест ПДД — что означает дорожный знак
Дата публикации 5 января 2026 06:45
Дорожный знак 3.42 "Конец всех запретов и ограничений" на фоне деревьев. Фото: Exist.ua
Задача на знание запрещающих дорожных знаков. Что обозначает изображенный на фото дорожный знак?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Конец действия всех ранее установленных дорожных знаков.
- Конец действия всех запретов и ограничений, введенных ПДД.
- Конец действия всех запретов и ограничений, введенных одним или несколькими запрещенными дорожными знаками.
Разбор задачи
Знак 3.42 "Конец всех запретов и ограничений" определяет одновременно конец действия всех запретов и ограничений, введенных одним или несколькими запрещающими дорожными знаками:
- 3.20 "Движение транспортных средств без соблюдения дистанции ... м запрещено"
- 3.25 "Обгон запрещен"
- 3.27 "Обгон грузовым автомобилям запрещен"
- 3.29 "Ограничение максимальной скорости"
- 3.31 "Зона ограничения максимальной скорости"
- 3.33 "Подача звукового сигнала запрещена"
- 3.34 "Остановка запрещена"
- 3.35 "Стоянка запрещена"
- 3.36 "Стоянка запрещена в нечетные числа месяца"
- 3.37 "Стоянка запрещена в четные числа месяца"
- 3.38 "Зона ограниченной стоянки"
- 3.44 "Движение указанных транспортных средств запрещено"
- 3.45 "Движение указанных транспортных средств запрещено".
Правильный ответ
№3
