Тест ПДР: 49% водіїв не знають значення цього знака

Корисний тест ПДР — що означає дорожній знак
Дата публікації: 5 січня 2026 06:45
Дорожній знак 3.42 "Кінець усіх заборон і обмежень" на тлі дерев. Фото: Exist.ua
Задача на знання заборонних дорожніх знаків. Що позначає зображений на фото дорожній знак?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Кінець дії всіх раніше встановлених дорожніх знаків.
- Кінець дії усіх заборон та обмежень, запроваджених ПДР.
- Кінець дії усіх заборон та обмежень, запроваджених одним або кількома забороненими дорожніми знаками.
Розбір задачі
Знак 3.42 "Кінець усіх заборон і обмежень" визначає одночасно кінець дії усіх заборон і обмежень, що запроваджені одним або кількома заборонними дорожніми знаками:
- 3.20 "Рух транспортних засобів без дотримання дистанції ... м заборонено"
- 3.25 "Обгін заборонено"
- 3.27 "Обгін вантажним автомобілям заборонено"
- 3.29 "Обмеження максимальної швидкості"
- 3.31 "Зона обмеження максимальної швидкості"
- 3.33 "Подачу звукового сигналу заборонено"
- 3.34 "Зупинку заборонено"
- 3.35 "Стоянку заборонено"
- 3.36 "Стоянку заборонено в непарні числа місяця"
- 3.37 "Стоянку заборонено в парні числа місяця"
- 3.38 "Зона обмеженої стоянки"
- 3.44 "Рух зазначених транспортних засобів заборонено"
- 3.45 "Рух зазначених транспортних засобів заборонено".
Правильна відповідь
№3
