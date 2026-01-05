Тест ПДР: 49% водіїв не знають значення цього знака

Дорожній знак 3.42 "Кінець усіх заборон і обмежень" на тлі дерев. Фото: Exist.ua

Задача на знання заборонних дорожніх знаків. Що позначає зображений на фото дорожній знак?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

Кінець дії всіх раніше встановлених дорожніх знаків. Кінець дії усіх заборон та обмежень, запроваджених ПДР. Кінець дії усіх заборон та обмежень, запроваджених одним або кількома забороненими дорожніми знаками.

Розбір задачі

Знак 3.42 "Кінець усіх заборон і обмежень" визначає одночасно кінець дії усіх заборон і обмежень, що запроваджені одним або кількома заборонними дорожніми знаками:

3.20 "Рух транспортних засобів без дотримання дистанції ... м заборонено"

3.25 "Обгін заборонено"

3.27 "Обгін вантажним автомобілям заборонено"

3.29 "Обмеження максимальної швидкості"

3.31 "Зона обмеження максимальної швидкості"

3.33 "Подачу звукового сигналу заборонено"

3.34 "Зупинку заборонено"

3.35 "Стоянку заборонено"

3.36 "Стоянку заборонено в непарні числа місяця"

3.37 "Стоянку заборонено в парні числа місяця"

3.38 "Зона обмеженої стоянки"

3.44 "Рух зазначених транспортних засобів заборонено"

3.45 "Рух зазначених транспортних засобів заборонено".

Правильна відповідь

№3

