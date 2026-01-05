Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Корисний тест ПДР — що означає дорожній знак

Корисний тест ПДР — що означає дорожній знак

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 06:45
Тест ПДР: 49% водіїв не знають значення цього знака
Дорожній знак 3.42 "Кінець усіх заборон і обмежень" на тлі дерев. Фото: Exist.ua

Задача на знання заборонних дорожніх знаків. Що позначає зображений на фото дорожній знак?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Кінець дії всіх раніше встановлених дорожніх знаків.
  2. Кінець дії усіх заборон та обмежень, запроваджених ПДР.
  3. Кінець дії усіх заборон та обмежень, запроваджених одним або кількома забороненими дорожніми знаками.

Розбір задачі

Тест з ПДР: що скасовує цей дорожній знак?

Знак 3.42 "Кінець усіх заборон і обмежень" визначає одночасно кінець дії усіх заборон і обмежень, що запроваджені одним або кількома заборонними дорожніми знаками:

  • 3.20 "Рух транспортних засобів без дотримання дистанції ... м заборонено"
  • 3.25 "Обгін заборонено"
  • 3.27 "Обгін вантажним автомобілям заборонено"
  • 3.29 "Обмеження максимальної швидкості"
  • 3.31 "Зона обмеження максимальної швидкості"
  • 3.33 "Подачу звукового сигналу заборонено"
  • 3.34 "Зупинку заборонено"
  • 3.35 "Стоянку заборонено"
  • 3.36 "Стоянку заборонено в непарні числа місяця"
  • 3.37 "Стоянку заборонено в парні числа місяця"
  • 3.38 "Зона обмеженої стоянки"
  • 3.44 "Рух зазначених транспортних засобів заборонено"
  • 3.45 "Рух зазначених транспортних засобів заборонено".

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації