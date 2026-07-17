Плюсы и минусы б/у Lexus RX 350: стоит ли покупать популярный кроссовер

Lexus RX 350 2023 года. Фото: guideautoweb.com

Пятое поколение премиального кроссовера Lexus RX 350 появилось на рынке в 2023 году на новой облегчённой платформе GA-K. Автомобиль отличается смелым дизайном и проверенной временем репутацией безупречного качества сборки. Авторитетные агентства регулярно присуждают этой модели первые места в рейтингах долговечности и сохранения остаточной стоимости. Однако даже у этого признанного лидера по надежности есть свои слабые стороны, о которых стоит знать перед покупкой.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

Оценки экспертов

Кроссовер демонстрирует отличные показатели в отчетах многих исследовательских компаний. По версии авторитетного Consumer Reports, пятое поколение Lexus RX 350 входит в число самых безотказных автомобилей в своем классе. Эксперты ресурса iSeeCars присвоили модели высокую оценку 8 из 10 возможных баллов за долговечность, назвав ее самым надёжным 5-местным премиальным SUV в своей ценовой категории.

Агентство JD Power в своём рейтинге надежности транспортных средств отдало марке Lexus первое место. В частности, модель RX 350 получила от реальных владельцев 81 балл из 100 за качество сборки и отсутствие серьезных технических проблем. Сервис RepairPal оценил надежность кроссовера на 4 звезды из 5, что является отличным результатом для премиум-сегмента.

Официальные отзывы

Несмотря на высокие позиции в рейтингах, надежность японского кроссовера не является абсолютно безупречной. В течение последних лет производителю пришлось провести несколько сервисных кампаний для устранения заводских дефектов. Наиболее массовым стал отзыв из-за неисправности камеры заднего вида, который затронул более 71 000 автомобилей, выпущенных с 2023 по 2026 год.

Читайте также:

Также фиксировались проблемы с креплением ремней безопасности на заднем ряду сидений и дефекты рулевой колонки. На автомобилях 2025 года выпуска иногда возникали сбои в работе цифровой приборной панели, которая внезапно гасла и не показывала скорость или давление в шинах.

Для минимизации рисков специалисты советуют выбирать более простые негибридные версии с бензиновым двигателем объемом 2,4 л, который на данный момент считается почти идеальным вариантом.

Ранее Новини.LIVE писали, какие японские кроссоверы служат владельцам вечно. Эти автомобили медленно теряют рыночную стоимость и ежедневно запускаются без лишних финансовых сюрпризов для кошелька водителя.

Также читайте, почему в новом рейтинге надежности автомобилей доминирует не Toyota. Новое исследование на основе реального опыта эксплуатации показало, какие машины редко доставляют водителям хлопоты с посещениями сервиса.