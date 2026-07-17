Плюси та мінуси вживаного Lexus RX 350: чи варто купувати популярний кросовер

Lexus RX 350 2023 року. Фото: guideautoweb.com

П'яте покоління преміального кросовера Lexus RX 350 з'явилося на ринку у 2023 році на новій полегшеній платформі GA-K. Автомобіль отримав сміливий дизайн та перевірену часом репутацію бездоганної якості збирання. Авторитетні агентства регулярно віддають цій моделі перші місця у рейтингах довговічності та збереження залишкової вартості. Проте навіть у цього визнаного лідера надійності є свої слабкі сторони, про які варто знати перед купівлею.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

Оцінки експертів

Кросовер демонструє чудові показники у звітах багатьох дослідницьких компаній. За версією авторитетного Consumer Reports, п'ята генерація Lexus RX 350 входить до числа найбільш безпроблемних автомобілів у своєму класі. Експерти ресурсу iSeeCars присвоїли моделі високу оцінку 8 з 10 можливих балів за довговічність, назвавши її найнадійнішим 5-місним преміальним SUV у своїй ціновій категорії.

Агентство JD Power у своєму рейтингу надійності транспортних засобів віддало марці Lexus перше місце. Безпосередньо модель RX 350 отримала від реальних власників 81 бал зі 100 за якість збирання та відсутність серйозних технічних проблем. Сервіс RepairPal оцінив живучість кросовера на 4 зірки з 5, що є відмінним результатом для преміумсегмента.

Офіційні відкликання

Попри високі позиції в рейтингах, надійність японського кросовера не є абсолютно бездоганною. Протягом останніх років виробнику довелося провести кілька сервісних кампаній для усунення заводських дефектів. Найбільш масовим стало відкликання через несправність камери заднього огляду, яке зачепило понад 71 000 автомобілів, випущених з 2023 по 2026 рік.

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Також фіксувалися проблеми з кріпленням ременів безпеки на задньому ряду сидінь та дефекти рульової колонки. На машинах 2025 року випуску іноді виникали збої в роботі цифрової панелі приладів, яка раптово гасла і не показувала швидкість чи тиск у шинах.

Для мінімізації ризиків спеціалісти радять обирати простіші негібридні версії з бензиновим двигуном об'ємом 2,4 л, який наразі вважається майже ідеальним варіантом.

Раніше Новини.LIVE писали, які японські кросовери служать власникам вічно. Ці авто повільно втрачають ринкову ціну і щодня заводяться без зайвих фінансових сюрпризів для гаманця водія.

Також читайте, чому у новому рейтингу надійності авто домінує не Toyota. Нове дослідження на основі реального досвіду експлуатації показало, які машини рідко турбують водіїв візитами на сервіс.