Подержанный BMW 3 Series: какие проблемы могут быть у владельца

BMW 3 Series 2020 года. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

Баварский седан BMW 3 Series в кузове G20 дебютировал в 2019 году и быстро завоевал статус одного из самых популярных автомобилей в своем классе. После планового обновления в 2022 году модель обрела обновленный внешний вид и современную мультимедийную систему. Несмотря на высокое качество сборки, подержанные экземпляры имеют ряд характерных особенностей, о которых следует знать перед покупкой.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на "АвтоСвит".

Кузов и подвеска

Лакокрасочное покрытие модели не слишком устойчиво к внешним воздействиям, поэтому сколы на капоте и крыше появляются довольно быстро. В ранних экземплярах 2019–2020 годов выпуска зимой часто заклинивают зеркала из-за попадания влаги. Зато днище автомобиля надежно закрыто защитными пластиковыми экранами, что гарантирует отличную устойчивость к коррозии.

Передняя подвеска со стойками McPherson имеет алюминиевые рычаги, которые требуют внимания после 100 000 км пробега. На этом же пробеге изнашиваются втулки стабилизаторов и наконечники рулевых тяг. Задняя многорычажная подвеска служит дольше, выдерживая до 180 000 км без серьезного ремонта. В системах полного привода xDrive раздаточная коробка служит около 250 000 км при условии регулярного обслуживания.

Двигатели и коробка

Бензиновый 2-литровый турбомотор B48 при замене масла каждые 8 000–10 000 км способен преодолеть более 300 000 км. Однако его слабым местом являются пластиковые элементы системы охлаждения, которые со временем становятся хрупкими. 6-цилиндровый агрегат B58 объемом 3 л считается еще более надежным и без проблем проходит до 400 000 км.

Дизельные двигатели B47 и B57 демонстрируют превосходную экономичность, но требовательны к качеству топлива. Форсунки системы Common Rail и сажевый фильтр служат около 200 000 км.

8-ступенчатый автомат ZF 8HP считается эталоном надежности и служит до 450 000 км, если менять масло вместе с поддоном-фильтром каждые 60 000–80 000 км.

Салон и электроника

Интерьер автомобиля выполнен из качественных материалов, хотя глянцевые поверхности и деревянные вставки со временем царапаются. Мультимедийная система iDrive иногда демонстрирует сбои и потерю связи с Bluetooth, что обычно устраняется обновлением прошивки. Также на автомобилях с большим пробегом может выходить из строя вентилятор обогревателя салона.

На автомобилях, выпущенных до августа 2021 года, встречался дефект направляющих передних сидений. В целом электроника G20 чувствительна к повышенной влажности, поэтому влажную уборку салона следует проводить очень осторожно.

Покупка ухоженного экземпляра дарит отличные эмоции, но требует регулярных финансовых вложений.

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