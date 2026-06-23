Почему Toyota RAV4 с пробегом продаются дороже новых

Toyota RAV4 2025 года. Фото: insideevs.com

Сергей Якуба Редактор

На автомобильном рынке США сложилась уникальная ситуация, превратившая популярный японский кроссовер в настоящий дефицитный товар. Toyota RAV4 традиционно занимает лидирующие позиции в американских рейтингах продаж. Однако из-за переоборудования заводов японского бренда объемы производства новых моделей существенно сократились. Ситуацию усугубил рост цен на топливо вследствие военных действий в Иране. В условиях ограниченного предложения и топливного кризиса спрос на экономичные подержанные гибриды взлетел до исторического максимума.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на AutoBlog.

Безумный дефицит

Покупатели, не желающие годами стоять в очередях за новыми экземплярами, вынуждены переплачивать огромные суммы за машины с пробегом на вторичном рынке. Например, на площадках крупных автомобильных дилеров CarMax подержанные гибридные кроссоверы 2024 года выпуска с пробегом более 46 000 км выставляются на продажу за 46 998 долларов. Это почти на 8 000 долларов дороже официальной заводской стоимости абсолютно новой машины в аналогичной комплектации. Более свежие варианты 2025 года с символическим пробегом около 9000 км продаются за 48 590 долларов, что существенно превышает цену на новые модели текущего года.

Американские автосалоны практически не имеют запасов этой модели на складах, ведь средний срок пребывания машины в дилерском центре составляет менее пяти дней. Покупатели лишились любой возможности торговаться при оформлении сделок и забирают машину по первому требованию продавца. Многие автовладельцы вынуждены ехать в соседние штаты и преодолевать сотни километров ради возможности просто протестировать выбранный автомобиль.

Экономные гибриды

Подобный аномальный тренд сохранения высокой остаточной стоимости наблюдается и среди других популярных японских электрифицированных моделей. Например, подержанные версии кроссовера Honda CR-V сохраняют 80–90% своей первоначальной цены. Водители стремятся покупать проверенную временем технику, которая сочетает в себе надежность бренда с образцовыми показателями экономии топлива.

Современный полноприводный гибрид Honda расходует в среднем около 6,3 л/100 км, тогда как стандартная модификация Toyota RAV4 в смешанном цикле потребляет 5,7 л/100 км. Желание водителей существенно сэкономить на заправках в долгосрочной перспективе полностью нивелирует фактор большого пробега при покупке.

Ранее Новини.LIVE писали, каких подержанных кроссоверов Toyota RAV4 стоит избегать и почему. Даже у такой успешной модели бывают неудачные периоды, когда с конвейера сходили экземпляры с серьезными техническими просчетами.

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