Почему новые авто будут дешевле, но медленнее

Дата публикации 21 января 2026 07:35
Экономия вместо скорости: почему новые авто станут дешевле
Fiat 500 под снегом. Фото: grassrootsmotorsports.com

Мировые автопроизводители ищут способы вернуть на рынок по-настоящему дешевые транспортные средства для городских поездок. Компания Fiat рассматривает возможность радикального снижения стоимости новых машин путем установления лимитов на максимальную скорость.

Об этом написал Interia Motoryzacja.

Путь к экономии

Генеральный директор компании Fiat подчеркивает, что установление верхнего предела скорости на уровне 120 км/ч станет эффективной альтернативой дорогим системам безопасности.

Действующие правила Евросоюза обязывают оснащать каждую единицу техники камерами, датчиками концентрации водителя и интеллектуальными ассистентами. Так как городские модели вроде Panda или Fiat 500 преимущественно эксплуатируются в пределах населенных пунктов, сложное оборудование для трасс становится избыточным.

Конечная цена

Анализ показывает, что интеграция современных систем помощи водителю увеличила среднюю стоимость компактных машин на 60% за последние годы. Это делает транспорт недоступным для многих потребителей и снижает популярность сегмента.

Введение скоростного лимита упростит конструкцию и позволит существенно уменьшить производственные затраты без ущерба для ежедневного использования в городской среде.

Новая эра автомобилей

Итальянский бренд поддерживает создание новой категории транспортных средств под названием M1E для легкого городского транспорта с упрощенными требованиями. Похожие меры уже внедряют другие крупные игроки рынка, в частности Volvo, хотя их ограничения скорости пока остаются несколько выше.

Такой подход должен помочь отрасли преодолеть кризис доступности и сосредоточиться на практичности вместо избыточных характеристик, которые редко используются по назначению.

Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
