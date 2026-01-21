Економія замість швидкості: чому нові авто стануть дешевшими

Fiat 500 під снігом. Фото: grassrootsmotorsports.com

Світові автовиробники шукають способи повернути на ринок по-справжньому дешеві транспортні засоби для міських поїздок. Компанія Fiat розглядає можливість радикального зниження вартості нових машин шляхом встановлення лімітів на максимальну швидкість.

Про це написав Interia Motoryzacja.

Реклама

Читайте також:

Шлях до економії

Генеральний директор компанії Fiat наголошує, що встановлення верхньої межі швидкості на рівні 120 км/год стане ефективною альтернативою дорогим системам безпеки.

Реклама

Чинні правила Євросоюзу зобов’язують оснащувати кожну одиницю техніки камерами, датчиками концентрації водія та інтелектуальними асистентами. Позаяк міські моделі на кшталт Panda або Fiat 500 переважно експлуатуються в межах населених пунктів, складне обладнання для трас стає надлишковим.

Кінцева ціна

Аналіз демонструє, що інтеграція сучасних систем допомоги водієві збільшила середню вартість компактних машин на 60% за останні роки. Це робить транспорт недоступним для багатьох споживачів та знижує популярність сегмента.

Реклама

Запровадження швидкісного ліміту спростить конструкцію та дозволить суттєво зменшити виробничі витрати без шкоди для щоденного використання у міському середовищі.

Також читайте:

Реклама

Найбільш недооцінена модель Toyota

Механіки назвали найнадійніші малолітражні бензинові двигуни

Реклама

Нова ера автівок

Італійський бренд підтримує створення нової категорії транспортних засобів під назвою M1E для легкого міського транспорту зі спрощеними вимогами. Схожі заходи вже впроваджують інші великі гравці ринку, зокрема Volvo, хоча їхні обмеження швидкості наразі залишаються дещо вищими.

Такий підхід має допомогти галузі подолати кризу доступності та зосередитися на практичності замість надлишкових характеристик, які рідко використовуються за призначенням.