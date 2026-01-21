Відео
Чому нові авто будуть дешевшими, але повільнішими

Чому нові авто будуть дешевшими, але повільнішими

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 07:35
Економія замість швидкості: чому нові авто стануть дешевшими
Fiat 500 під снігом. Фото: grassrootsmotorsports.com

Світові автовиробники шукають способи повернути на ринок по-справжньому дешеві транспортні засоби для міських поїздок. Компанія Fiat розглядає можливість радикального зниження вартості нових машин шляхом встановлення лімітів на максимальну швидкість.

Про це написав Interia Motoryzacja.

Шлях до економії

Генеральний директор компанії Fiat наголошує, що встановлення верхньої межі швидкості на рівні 120 км/год стане ефективною альтернативою дорогим системам безпеки.

Чинні правила Євросоюзу зобов’язують оснащувати кожну одиницю техніки камерами, датчиками концентрації водія та інтелектуальними асистентами. Позаяк міські моделі на кшталт Panda або Fiat 500 переважно експлуатуються в межах населених пунктів, складне обладнання для трас стає надлишковим.

Кінцева ціна

Аналіз демонструє, що інтеграція сучасних систем допомоги водієві збільшила середню вартість компактних машин на 60% за останні роки. Це робить транспорт недоступним для багатьох споживачів та знижує популярність сегмента.

Запровадження швидкісного ліміту спростить конструкцію та дозволить суттєво зменшити виробничі витрати без шкоди для щоденного використання у міському середовищі.

Нова ера автівок

Італійський бренд підтримує створення нової категорії транспортних засобів під назвою M1E для легкого міського транспорту зі спрощеними вимогами. Схожі заходи вже впроваджують інші великі гравці ринку, зокрема Volvo, хоча їхні обмеження швидкості наразі залишаються дещо вищими.

Такий підхід має допомогти галузі подолати кризу доступності та зосередитися на практичності замість надлишкових характеристик, які рідко використовуються за призначенням.

Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
