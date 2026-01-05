Зачем включать кондиционер в авто зимой: техническое обоснование

Профилактический запуск кондиционера зимой для смазки системы. Фото: freepik.com

Многие владельцы транспортных средств допускают техническую ошибку, выключая кондиционер на весь зимний период. Регулярная активация системы необходима для поддержания ресурса компрессора и обеспечения герметичности соединений, чтобы избежать дорогостоящего ремонта весной.

Об этом написал Avtoto.

Циркуляция масла

Автомобильный кондиционер функционирует по замкнутому циклу, где вместе с хладагентом постоянно циркулирует компрессорное масло. Эта жидкость обеспечивает смазку клапанов, подшипников и уплотнителей.

Во время длительного простоя масло оседает в нижних точках, что приводит к потере эластичности резиновых элементов и появлению микротечей газа. Весной такой механизм запускается "на сухую", что приводит к критическому износу компрессора.

Осушение воздуха

В зимний период кондиционер выполняет функцию эффективного осушителя воздуха. Режим A/C позволяет быстро удалить влагу, которая попадает в салон со снегом на обуви, и предотвращает запотевание стекол.

Использование кондиционера вместе с тепловым обдувом значительно ускоряет очистку лобового стекла по сравнению с работой только одной печки.

Работа в мороз

Во многих современных автомобилях предусмотрены температурные ограничения для защиты системы от повреждений. При сильном морозе электроника может блокировать запуск компрессора, хотя индикатор в салоне будет оставаться активным.

Это является штатной работой оборудования, направленной на сохранение целостности узлов в критических условиях.

Правильная эксплуатация

Систематическое использование кондиционера зимой является технической необходимостью, позволяющей избежать высыхания уплотнителей и существенно продлевающей общий срок службы климатической установки. Но для стабильной работы оборудования рекомендуется придерживаться определенных правил зимой.