Зачем включать кондиционер в авто зимой: техническое обоснование

Почему надо включать кондиционер авто зимой
Многие владельцы транспортных средств допускают техническую ошибку, выключая кондиционер на весь зимний период. Регулярная активация системы необходима для поддержания ресурса компрессора и обеспечения герметичности соединений, чтобы избежать дорогостоящего ремонта весной.
Об этом написал Avtoto.
Циркуляция масла
Автомобильный кондиционер функционирует по замкнутому циклу, где вместе с хладагентом постоянно циркулирует компрессорное масло. Эта жидкость обеспечивает смазку клапанов, подшипников и уплотнителей.
Во время длительного простоя масло оседает в нижних точках, что приводит к потере эластичности резиновых элементов и появлению микротечей газа. Весной такой механизм запускается "на сухую", что приводит к критическому износу компрессора.
Осушение воздуха
В зимний период кондиционер выполняет функцию эффективного осушителя воздуха. Режим A/C позволяет быстро удалить влагу, которая попадает в салон со снегом на обуви, и предотвращает запотевание стекол.
Использование кондиционера вместе с тепловым обдувом значительно ускоряет очистку лобового стекла по сравнению с работой только одной печки.
Работа в мороз
Во многих современных автомобилях предусмотрены температурные ограничения для защиты системы от повреждений. При сильном морозе электроника может блокировать запуск компрессора, хотя индикатор в салоне будет оставаться активным.
Это является штатной работой оборудования, направленной на сохранение целостности узлов в критических условиях.
Правильная эксплуатация
Систематическое использование кондиционера зимой является технической необходимостью, позволяющей избежать высыхания уплотнителей и существенно продлевающей общий срок службы климатической установки. Но для стабильной работы оборудования рекомендуется придерживаться определенных правил зимой.
- Включать систему один раз в 7-14 дней на период не менее 10 минут.
- Выполнять профилактический запуск во время движения, когда компрессор работает в оптимальном расчетном режиме.
- В случае длительных морозов использовать короткие периоды потепления или заезжать на теплые паркинги для обеспечения циркуляции масла.
- Совмещать режим A/C с прогревом салона для максимально быстрого удаления конденсата со стекол.
