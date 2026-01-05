Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Почему надо включать кондиционер авто зимой

Почему надо включать кондиционер авто зимой

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 06:00
Зачем включать кондиционер в авто зимой: техническое обоснование
Профилактический запуск кондиционера зимой для смазки системы. Фото: freepik.com

Многие владельцы транспортных средств допускают техническую ошибку, выключая кондиционер на весь зимний период. Регулярная активация системы необходима для поддержания ресурса компрессора и обеспечения герметичности соединений, чтобы избежать дорогостоящего ремонта весной.

Об этом написал Avtoto.

Реклама
Читайте также:

Циркуляция масла

Автомобильный кондиционер функционирует по замкнутому циклу, где вместе с хладагентом постоянно циркулирует компрессорное масло. Эта жидкость обеспечивает смазку клапанов, подшипников и уплотнителей.

Во время длительного простоя масло оседает в нижних точках, что приводит к потере эластичности резиновых элементов и появлению микротечей газа. Весной такой механизм запускается "на сухую", что приводит к критическому износу компрессора.

Осушение воздуха

В зимний период кондиционер выполняет функцию эффективного осушителя воздуха. Режим A/C позволяет быстро удалить влагу, которая попадает в салон со снегом на обуви, и предотвращает запотевание стекол.

Использование кондиционера вместе с тепловым обдувом значительно ускоряет очистку лобового стекла по сравнению с работой только одной печки.

Работа в мороз

Во многих современных автомобилях предусмотрены температурные ограничения для защиты системы от повреждений. При сильном морозе электроника может блокировать запуск компрессора, хотя индикатор в салоне будет оставаться активным.

Это является штатной работой оборудования, направленной на сохранение целостности узлов в критических условиях.

Также читайте:

Как кондиционер в машине может сломать двигатель

Сколько топлива расходует кондиционер в автомобиле

Правильная эксплуатация

Систематическое использование кондиционера зимой является технической необходимостью, позволяющей избежать высыхания уплотнителей и существенно продлевающей общий срок службы климатической установки. Но для стабильной работы оборудования рекомендуется придерживаться определенных правил зимой.

  • Включать систему один раз в 7-14 дней на период не менее 10 минут.
  • Выполнять профилактический запуск во время движения, когда компрессор работает в оптимальном расчетном режиме.
  • В случае длительных морозов использовать короткие периоды потепления или заезжать на теплые паркинги для обеспечения циркуляции масла.
  • Совмещать режим A/C с прогревом салона для максимально быстрого удаления конденсата со стекол.

ремонт авто зима морозы проблемы советы автомобиль кондиционер
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации