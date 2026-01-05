Відео
Чому треба вмикати кондиціонер авто взимку

Дата публікації: 5 січня 2026 06:00
Навіщо вмикати кондиціонер в авто взимку: технічне обґрунтування
Профілактичний запуск кондиціонера взимку для змащення системи. Фото: freepik.com

Багато власників транспортних засобів припускаються технічної помилки, вимикаючи кондиціонер на весь зимовий період. Регулярна активація системи необхідна для підтримки ресурсу компресора та забезпечення герметичності з’єднань, щоб уникнути дорогого ремонту навесні.

Про це написав Avtoto.

Автомобільний кондиціонер функціонує за замкненим циклом, де разом з холодоагентом постійно циркулює компресорна олива. Ця рідина забезпечує змащення клапанів, підшипників та ущільнювачів.

Під час тривалого простою олива осідає в нижніх точках, що призводить до втрати еластичності гумових елементів та появи мікровитоків газу. Навесні такий механізм запускається "на суху", що спричиняє критичне зношування компресора.

Осушення повітря

У зимовий період кондиціонер виконує функцію ефективного осушувача повітря. Режим A/C дозволяє швидко видалити вологу, яка потрапляє в салон зі снігом на взутті, та запобігає пітнінню скла.

Використання кондиціонера разом з тепловим обдувом значно прискорює очищення лобового скла порівняно з роботою лише однієї пічки.

Робота в мороз

У багатьох сучасних автомобілях передбачені температурні обмеження для захисту системи від пошкоджень. При сильному морозі електроніка може блокувати запуск компресора, хоча індикатор у салоні залишатиметься активним.

Це є штатною роботою обладнання, спрямованою на збереження цілісності вузлів у критичних умовах.

Правильна експлуатація

Систематичне використання кондиціонера взимку є технічною необхідністю, що дозволяє уникнути висихання ущільнювачів та суттєво подовжує загальний термін служби кліматичної установки. Але для стабільної роботи обладнання рекомендується дотримуватися певних правил взимку.

  • Вмикати систему один раз на 7–14 днів на період не менше 10 хвилин.
  • Виконувати профілактичний запуск під час руху, коли компресор працює в оптимальному розрахунковому режимі.
  • У разі тривалих морозів використовувати короткі періоди потепління або заїжджати на теплі паркінги для забезпечення циркуляції оливи.
  • Поєднувати режим A/C з прогріванням салону для максимально швидкого видалення конденсату зі скла.

