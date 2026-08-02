Почему на улицах Парижа нет дорожных знаков STOP

Автомобиль в Париже. Фото: wikimedia.org

Игорь Саджа Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Париж известен удивительными достопримечательностями, от Эйфелевой башни до Лувра, однако городская дорожная инфраструктура таит в себе уникальную особенность. На каждой из 6500 улиц французской столицы нет ни одного дорожного знака СТОП. Местные водители совершенно не беспокоятся о правилах остановки перед этими указателями, ведь движение в городе регулируется по другому принципу.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

История правил

История отказа от этих знаков уходит корнями в середину прошлого века, когда Франция присоединилась к Протоколу ООН о дорожных знаках и сигналах. Хотя сами знаки СТОП тогда только появились в стране, парижские водители уже имели собственную отработанную систему под названием "приоритет справа". Городские власти решили полагаться именно на это правило, дополнив его светофорами и знаками "Уступить дорогу". Со временем немногочисленные знаки СТОП постепенно демонтировали, а последний из них окончательно убрали в 2016 году.

В последние годы транспортная ситуация в городе претерпела новые масштабные изменения. В 2025 году по результатам референдума жители поддержали решение убрать автомобили примерно с 500 улиц и ликвидировать 10 000 парковочных мест. Столица Франции последовательно делает свое пространство более удобным для пешеходов и менее зависимым от частного транспорта.

Организация движения

Городские власти убеждены, что принцип преимущества машины справа заставляет водителей быть более внимательными и обеспечивает лучшую плавность движения.

Это правило не применяется на большинстве кольцевых развязок, где приоритет имеют автомобили, уже движущиеся по кольцу. Исключением остается лишь знаменитая площадь Этуаль возле Триумфальной арки, где преимущество имеют именно те транспортные средства, которые въезжают на кольцо.

Дополнительную безопасность гарантирует строгое ограничение скорости, которое на большинстве улиц составляет 30 км/ч.

За пределами столицы, в остальной части Франции, знаки СТОП активно используются.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как быстро запомнить дорожные знаки. Чтобы значительно упростить этот процесс, нужно разделить знаки по группам, формам и цветам.

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