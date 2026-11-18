Закачка герметика в шину. Фото: michelin.com.au

Когда автомобильная шина прокалывается посреди трассы, специальный жидкий герметик кажется самым быстрым спасением. Смесь из полимеров, волокон или латекса мгновенно затягивает небольшое отверстие и позволяет накачать колесо без установки запасного. Однако за этим удобством скрываются серьезные риски для резины, дисков и электроники автомобиля.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Временный эффект

Подавляющее большинство автомобильных герметиков предназначено исключительно для кратковременного доезда до ближайшей мастерской. Производители популярных средств Slime и Fix-A-Flat советуют провести полноценный ремонт колеса в течение трех дней или первых 160 км пробега. Если отложить поездку на шиномонтаж, прокол может вновь открыться, а колесо потеряет нормальную балансировку.

Отдельную путаницу вносит маркетинг, ведь некоторые герметики обещают защиту сроком до двух лет. На самом деле такие составы созданы для велосипедов, газонокосилок или квадроциклов и не рассчитаны на скоростную езду.

Сложность очистки

После закачки смесь покрывает сплошным липким слоем всю внутреннюю поверхность шины и обод диска. Несмотря на обещания производителей о лёгком смывании водой, на практике вычистить застывший латекс или полимеры крайне трудно.

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Кроме того, густая жидкость нередко забивает золотник ниппеля, из-за чего колесо начинает постоянно спускать воздух.

Многие мастера на шиномонтаже взимают дополнительную плату за очистку колеса, а некоторые вообще отказываются чинить такую резину и советуют покупать новую.

Поломка датчиков

Современные автомобили оснащены внутренними датчиками системы контроля давления в шинах TPMS. Даже если на баллончике указано, что он безопасен для электроники, густое вещество легко забивает крошечное отверстие для измерения давления. В компании NGK подчеркивают, что любое вещество внутри колеса, кроме воздуха или азота, способно вывести датчик из строя.

Потеря балансировки

Во время движения жидкий герметик равномерно распределяется по внутреннему кругу колеса благодаря центробежной силе. Однако если автомобиль надолго оставить на парковке, вязкая масса стекает вниз и скапливается в одной точке. Когда водитель снова отправляется в путь, тяжелый ком создает дисбаланс и вызывает ощутимую вибрацию на руле.

Особенно остро эта проблема проявляется, если залить в колесо слишком много жидкости. Если смесь успеет засохнуть в одном месте из-за длительного простоя, избавиться от вибрации без полного демонтажа и соскабливания слоя уже не удастся.

Разрушение материалов

Некоторые герметики содержат аммиак в качестве стабилизатора, который создает щелочную среду и провоцирует коррозию незащищенных алюминиевых дисков.

Вода в составе большинства смесей также вызывает ржавчину на внутренней поверхности стальных ободов при длительном контакте.

Кроме того, средства на основе гликоля и латекса могут окислять кордовые слои, разрушать резину и вызывать её расслоение.

Герметик представляет опасность для современных бесшумных шин с внутренним слоем акустической пены для поглощения шума. Жидкое вещество прочно впитывается в этот пористый материал, после чего шина становится полностью непригодной для дальнейшего ремонта.

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