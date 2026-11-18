Закачування герметика в шину. Фото: michelin.com.au

Коли автомобільна шина пробивається посеред траси, спеціальний рідкий герметик здається найшвидшим порятунком. Суміш з полімерів, волокон або латексу миттєво затягує невеликий отвір і дозволяє накачати колесо без встановлення запаски. Проте за цією зручністю ховаються серйозні ризики для гуми, дисків та електроніки автомобіля.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Тимчасовий ефект

Переважна більшість автомобільних герметиків призначена виключно для короткочасного доїзду до найближчої майстерні. Виробники популярних засобів Slime та Fix-A-Flat радять провести повноцінний ремонт колеса протягом трьох днів або перших 160 км пробігу. Якщо затягнути візит на шиномонтаж, прокол може знову відкритися, а колесо втратить нормальне балансування.

Окрему плутанину створює маркетинг, адже деякі герметики обіцяють захист на термін до двох років. Насправді такі формули створені для велосипедів, газонокосарок або квадроциклів і не розраховані на швидкісну їзду.

Складне очищення

Після закачування суміш вкриває суцільним липким шаром усю внутрішню поверхню покришки та обід диска. Попри обіцянки виробників про легке змивання водою, на практиці вичистити застиглий латекс чи полімери вкрай важко.

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Окрім того, густа рідина нерідко забиває золотник ніпеля, через що колесо починає постійно спускати повітря.

Багато майстрів на шиномонтажі беруть додаткову плату за очищення колеса, а деякі взагалі відмовляються латати таку гуму та радять купувати нову.

Поломка датчиків

Сучасні автомобілі оснащені внутрішніми датчиками системи контролю тиску в шинах TPMS. Навіть якщо на балончику вказано про безпеку для електроніки, густа речовина легко забиває крихітний отвір для вимірювання тиску. У компанії NGK наголошують, що будь-яка субстанція всередині колеса, окрім повітря чи азоту, здатна вивести сенсор з ладу.

Втрата балансування

Під час руху рідкий герметик рівномірно розподіляється по внутрішньому колу колеса завдяки відцентровій силі. Проте якщо автомобіль надовго залишити на парковці, в'язка маса стікає вниз і збирається в одній точці. Коли водій знову вирушає в дорогу, важка грудка створює дисбаланс і викликає відчутну вібрацію на кермі.

Особливо гостро ця проблема проявляється, якщо залити в колесо занадто багато рідини. Якщо ж суміш встигне засохнути в одному місці через тривалий простій, позбутися вібрації без повного демонтажу й зішкрібання шару вже не вдасться.

Руйнування матеріалів

Деякі герметики містять аміак як стабілізатор, який створює лужне середовище та провокує корозію незахищених алюмінієвих дисків.

Вода у складі більшості сумішей також викликає іржу на внутрішній поверхні сталевих ободів при тривалому контакті.

Також засоби на основі гліколю та латексу можуть окиснювати шари корду, руйнувати гуму та спричиняти її розшарування.

Герметик становить небезпеку для сучасних тихих шин з внутрішнім шаром акустичної піни для поглинання шуму. Рідка речовина намертво вбирається в цей пористий матеріал, після чого дорога покришка стає повністю непридатною для подальшого ремонту.

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